L’autunno caldo dell’economia tra luci e ombre. Domani su FIRSTonline le Lancette dell’economia spiegheranno tutto

La crescita dell’economia americana e il calo dell’inflazione in Europa lasciano ben sperare in un autunno positivo. Ma sull’altro fronte ci sono le Presidenziali americane e le guerre che seminano incertezza e timori. Domani su FIRSTonline le Lancette dell’economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi spiegheranno, dati alla mano, come stanno realmente le cose

Per l’economia, l’inizio dell’autunno si presenta caldo, cioè interessante. Con molte domande. Dal lato dei fatti positivi, l’economia Usa continua a marciare: troppo velocemente? Costringerà la Fed a non abbassare più i tassi? Un altro elemento positivo del quadro è la rapida discesa dell’inflazione nell’Eurozona: la Bce ne trarrà tutte le conseguenze? Sul fronte degli elementi negativi c’è la fiacchezza dell’economia cinese e soprattutto dell’Eurozona, dove la Germania è diventata una palla al piede, invece che essere locomotiva: quali sono i fattori che frenano la più importante economia del Vecchio Continente? Sullo sfondo due fonti di grande incertezza: l’esito delle Presidenziali statunitensi e la temibile escalation della guerra in Medio Oriente: che effetti avrà il primo, mentre la seconda farà salire ancora il prezzo del petrolio? Queste domande arrovellano analisti e facitori delle politiche economiche. Le Lancette dell’economia di ottobre 2024 rispondono chinandosi a esaminare i dati. Le Lancette sono una rubrica mensile curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi, che monitora lo stato di salute dell’economia nel breve periodo, facendo sempre attenzione a quei mutamenti strutturali che inevitabilmente incidono sui comportamenti di famiglie e imprese e badando agli orientamenti di governi e Banche centrali. Le Lancette escono solo su FIRSTonline. Da domani l’edizione di ottobre 2024.