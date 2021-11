L’artista NFT Beeple con una scultura reale da Christie’s per circa 15 milioni di dollari (VIDEO)

Beeple materializzandosi sotto forma dell’inedito HUMAN ONE torna da Christie’s con un’ opera d’arte fisica di grandezza naturale e illuminata in tre dimensioni. Valore 15 milioni di dollari

Si tratta della prima video scultura basata su blockchain di Beeple, accompagnata da un NFT che rappresenta le risorse digitali sottostanti. L’opera invita i collezionisti a unirsi all’artista in un viaggio lungo una vita mai lanciato prima nell’arte digitale .

HUMAN ONE farà il suo debutto nell’asta Christie’s che si terrà a New York martedì 9 novembre. La scultura iconica di Beeple è un oggetto ibrido fisico e digitale, spinto dal tema dell’esplorazione continua. Sia l’oggetto che il suo NFT mostrano immagini che cambiano dinamicamente estratte a caso da un pool di dati delle creazioni visive dell’artista a cui si accede tramite la blockchain di Ethereum.





Con oltre 24 ore di informazioni visive dinamiche programmate per adattarsi all’esperienza attuale dello spettatore del giorno o della notte, la scultura monolitica a LED di Beeple evoca la forma della cellula trasparente di un mago. Quattro schermi video interconnessi fungono da pareti e alimentati da computer integrati alla base della struttura progettata da artisti di oltre 7 piedi di altezza, gli schermi mostrano un paesaggio distopico in costante mutamento attraverso il quale un eroe anonimo simile a un astronauta, l’HUMAN ONE con elmo, cammina ritmicamente. Ignaro del suo destino di Sisifo, l’esploratore sembra camminare per sempre sul posto mentre il paesaggio digitale intorno a lui continua a girare sul suo asse all’interno dei confini fisici della scatola. Il contratto intelligente per HUMAN ONE NFT di Beeple è stato scritto da Manifold. Il componente NFT si riferisce alle cache di elementi virtuali di Human ONE, accessibili tramite la blockchain di Ethereum. Composto da una serie continua di videoclip di un minuto, il video principale si evolverà all’infinito poiché è programmato per aggiornarsi continuamente in base all’ispirazione dell’artista.

Durante la vendita, Christie’s accetterà criptovaluta (Ethereum o Bitcoin) come pagamento per questo lavoro oltre ai dollari USA. Valutato come stima su richiesta, l’offerta per HUMAN ONE dovrebbe raggiungere oltre $ 15 milioni di dollari.

Beeple è Mike Winkelmann (nato nel 1981). Detiene il record del terzo prezzo più alto raggiunto per un artista vivente all’asta. Da Charleston, South Carolina, USA, Beeple è noto per aver utilizzato vari mezzi per creare opere comiche fantasmagoriche che fanno commenti politici e sociali, spesso con personaggi di spicco della cultura pop. Crea una varietà di opere d’arte digitali tra cui cortometraggi, loop VJ Creative Commons, Everydays e lavori VR / AR. Dopo aver iniziato a pubblicare una serie di loop VJ Creative Commons ampiamente utilizzati, ha continuato a produrre immagini di concerti per Justin Bieber, One Direction, Katy Perry, Nicki Minaj, Eminem, Zedd, deadmau5 e molti altri. Uno dei creatori dell’attuale movimento “Everyday” nella grafica 3D, Beeple crea un’immagine ogni giorno dall’inizio alla fine e la pubblica online da più di dieci anni senza perdere un solo giorno.

Caratteristiche tecniche dell’opera:

BEEPLE (B. 1981) UNO ID token: 1 indirizzo portafoglio, 1 indirizzo del contratto intelligente, 1 scultura video cinetica: quattro schermi video (risoluzione 16k), metallo in alluminio lucidato, struttura in legno di mogano, doppi server multimediali; video infinito con corrispondente token dinamico non fungibile (220,1 x 121,9 x 121,9 cm.) Eseguito nel 2021 e coniato il 28 ottobre 2021. Quest’opera è unica ed è accompagnata da un token non fungibile.