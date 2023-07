Landi Renzo: Annalisa Stupenengo nuovo Ceo del gruppo

La nuova Ceo prende il posto di Vittorio Tavani con molte esperienza alle spalle nel mondo del high tech

Landi Renzo, leader globale nel settore della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno, ha annunciato che Annalisa Stupenengo sarà il nuovo Amministratore Delegato del Gruppo. La notizia è stata resa nota il 12 luglio 2023, a Cavriago (RE).

La nuova Ceo: carriera e riconoscimenti

Annalisa Stupenengo, con una vasta esperienza nel campo della mobilità sostenibile e competenza nelle fonti di energia alternativa, assume la responsabilità di gestione del Gruppo Landi Renzo. La sua competenza specifica sarà in grado di potenziare lo sviluppo del Gruppo come player di riferimento lungo tutta la catena del valore nei segmenti del gas naturale, biometano e idrogeno.

Stupenengo ha quasi trent’anni di esperienza nel settore della mobilità, maturata a livello internazionale con incarichi di crescente responsabilità nel Gruppo Iveco, in Cnh Industrial e Fca. È stata infatti Chief Operations Officer del Gruppo Iveco e Presidente di Fpt Industrial, di cui era stata Ceo. Durante le sue precedenti esperienze, ha lavorato sulla ricerca e sviluppo di progetti di innovazione tecnologica, con un focus sulle applicazioni dell’idrogeno e del biometano.

Stupenengo è laureata in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Torino nel 1996. Nel 2019 è stata nominata dal Financial Times tra le 100 donne più influenti nel campo dell’ingegneria hi-tech. Con il suo contributo, il Gruppo mira a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nell’ambito della mobilità sostenibile, e in particolare sui veicoli Mid&Heavy Duty, segmento chiave per lo sviluppo del Gruppo.

Il ruolo di Cristiano Musi e Paolo Cilloni

Parallelamente alla nomina di Stupenengo, Cristiano Musi continuerà a guidare le controllate Safe&Cec, Safe e Idro Meccanica. Queste sono società strategiche per il posizionamento del Gruppo nel settore della transizione energetica.

Paolo Cilloni, invece, torna a ricoprire il ruolo di Chief Financial Officer di Gruppo. Cilloni ha una profonda conoscenza della Società, maturata in 35 anni di esperienza nel Gruppo, di cui ha seguito tutte le fasi di crescita, compresa la quotazione e l’espansione internazionale.

Dichiarazioni

“Con le nomine di Annalisa Stupenengo ad Amministratore Delegato di Landi Renzo e la prosecuzione del ruolo di Cristiano Musi ad Amministratore Delegato di SAFE&CEC, Safe e Idro Meccanica abbiamo voluto imprimere un’ulteriore accelerazione al percorso di crescita dell’intero Gruppo, in particolare del settore Clean Tech Solutions, in linea con la strategia di sviluppo perseguita negli ultimi anni,” ha commentato Stefano Landi, Presidente di Landi Renzo S.p.A.

Stupenengo, da parte sua, ha dichiarato: “Sono entusiasta di poter entrare a far parte del Gruppo Landi Renzo: un pioniere nel settore della transizione energetica che grazie alla sua presenza internazionale e alle sue competenze tecnologiche innovative ha saputo emergere come leader nella filiera della compressione e distribuzione di idrogeno, biometano e gas naturale.”

Musi ha aggiunto: “Siamo fermamente convinti che questo settore avrà un ruolo trainante non solo per il nostro Gruppo ma anche nel percorso di transizione energetica che riguarda le economie di tutto il mondo e che non potrà prescindere dall’utilizzo di biometano ed idrogeno.”

Il Consiglio di amministrazione di Landi Renzo ha verificato che Annalisa Stupenengo soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa vigente come nuovo amministratore della Società e che Paolo Cilloni è il nuovo Dirigente Preposto. Il Consiglio ha dato mandato al Presidente Stefano di convocare l’Assemblea degli azionisti di Landi Renzo per deliberare sulla conferma di Stupenengo come amministratore della Società. Infine, Vittorio Tavanti non ricopre più alcun incarico all’interno del Gruppo Landi Renzo.

