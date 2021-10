L’Anac nella lotta alla corruzione, il bilancio di Cantone e Parisi

Dopo la laurea in Giurisprudenza, conseguita a pieni voti nel 1970 presso la Sapienza di Roma con una tesi innovativa sul modello del costo del capitale di Modigliani - Miller, Filippo Cucuccio entra nel Gruppo Banca Nazionale del Lavoro (BNL) dove percorre tutti i gradini della carriera manageriale assumendo incarichi di importanza via via crescente, tra cui si ricordano : Responsabile della Comunicazione in BNL, Responsabile della Formazione Professionale e dell’Addestramento Tecnico dell’intero Gruppo BNL, Amministratore Delegato di Società del Gruppo. Parallelamente Filippo Cucuccio matura esperienze in campo giornalistico (è iscritto all’Ordine Nazionale dal 1984) collaborando con le principali testate economiche nazionali e assumendo la direzione di periodici specialistici quali Parabancaria, Finanza & Mercati, etc. Attualmente collabora con numerose testate di mensili e periodici. Arricchiscono il profilo formativo di Filippo Cucuccio il conseguimento nel 2010, sempre a pieni voti e con lode, di una seconda laurea in Scienze dell’Amministrazione presso la Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza con una tesi in Diritto del Lavoro, nonché un’approfondita conoscenza delle lingue e delle culture francese e inglese, certificata rispettivamente dal DALF rilasciato dal Centre Saint Louis de France e dal Certificate of Proficiency dell’Università di Cambridge. Completano, infine, il quadro professionale di Filippo Cucuccio le recenti esperienze di Segretario Coordinatore della Commissione Regionale del Lazio presso l’Associazione Bancaria Italiana (2010/12), l’attuale incarico di Direttore Generale dell’ Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (dal 2013); nonché le qualificate collaborazioni con primarie Università nazionali e la partecipazione dal 2014 al Consiglio Direttivo del Think Tank NIFA – New International Finance Association , al Comitato Scientifico del periodico La Finanza e all’Editorial Board del periodico Tempo Finanziario.