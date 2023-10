Lamborghini, nuovi traguardi storici nei 9 mesi: record di fatturato, vendite e redditività

Il fatturato ha superato i 2 miliardi, mentre il risultato operativo è salito a 618 milioni ed è già superiore a quello dello scorso anno – Il Ceo Winkelmann: “Di uno sbarco in Borsa non se ne parla”

Record in termini di vendite, fatturato e redditività. Il 2023 per Lamborghini è l’anno di nuovi traguardi storici, con i conti dei primi 9 mesi dell’anno che hanno battuto tutte le stime, raggiungendo nuove vette.

I 9 mesi da record di Lamborghini

Da gennaio a settembre, l’azienda del gruppo Volkswagen ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia di 2 miliardi di fatturato, registrando un aumento rispetto all’anno precedente del 5,2%. Nuovo record anche per il risultato operativo che si attesta a 618 milioni e supera quello l’intero anno fiscale 2022.

Nei primi 3 trimestri del 2023 Lamborghini ha consegnato 7.744 auto, con una crescita del 4,2% rispetto all’anno precedente. Le vendite si riferiscono quasi esclusivamente ai due modelli con motore termico Urus e Huracan, sold out fino a fine produzione, prevista nella seconda metù del 2024, quando la gamma verrà totalmente ibridizzata.

Per quanto riguarda la distribuzione, le aree Emea, America ed Asia Pacifico arrivano, rispettivamente, a 3.117, 2.728 e 1.899 unità.

“I risultati dei primi nove mesi dell’anno confermano l’ottimo lavoro di esecuzione della nostra strategia che stiamo portando avanti. Aver superato, già a settembre, il risultato operativo dell’anno fiscale 2022, migliorando contemporaneamente la redditività, testimonia l’ulteriore potenziale di crescita di Automobili Lamborghini. Le attese per l’ultimo trimestre proiettano l’azienda verso il miglior esercizio di sempre e rafforzano ulteriormente il nostro posizionamento nel segmento del lusso’, ha commentato Paolo Poma, managing director e Cfo di Automobili Lamborghini.

“La nostra crescita continua, stabilendo nuovi record e mostrando quanto siano state lungimiranti le nostre decisioni”, ha commentato Stephan Winkelmann, presidente e ceo di Lamborghini. “Il nostro impegno verso l’ibridazione proseguirà con le consegne di Revuelto, la nostra prima ibrida plug-in”.

Rispondendo a una domanda degli analisti il ceo ha sottolineato che “Di uno sbarco in Borsa non se ne parla”, ricordando che l’azienda è “in una situazione molto solida finanziariamente e questo è importante anche perché ci stiamo preparando a un passo molto importante con l’ibridizzazione della gamma e più in là con il lancio delle prime vetture elettriche”.

Guardando ai mercati “al momento la Cina è l’unico in calo, ma noi non abbiamo problemi a riallocare altrove le vetture visto che sulla Revuelto appena presentata il portafoglio ordini copre due anni e mezzo di produzione mentre per Huracan e Urus arriviamo a fine 2024”.

Nuova concessionaria a Roma

Lamborghini, tra l’altro ha presentato molte novità negli ultimi mesi, tra cui la nuova concept car Lanzador, che anticipa il suo quarto modello completamente elettrico, previsto per il 2028, e l’apertura di nuovi concessionari. Nel weekend la società ha presentato la nuova concessionaria di Roma, che si sposterà in via Tiburtina 1100, in un complesso composto da showroom, officina e un’area esclusivamente dedicata al pre-owned per un totale di oltre 1.000 metri quadrati. “È un vero piacere essere qui a Roma per inaugurare questo nuovo spazio espositivo. Come abbiamo sempre sostenuto, l’Italia è un Paese chiave per Lamborghini e iniziative come queste dimostrano quanto sia tangibile il nostro legame con il territorio’, ha commentato Winkelmann. Oltre a quello di Roma, Automobili Lamborghini conta altri cinque concessionari in Italia: Bari, Bergamo, Bologna, Milano e Verona – con 79 concessionari nella regione Emea e 182 nel mondo.