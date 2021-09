Lagarde rassicura su Evergrande ma per i mercati resta una mina vagante

Tutte in ribasso le Borse anche se la Presidente della Bce garantisce che il caso cinese di Evergrande è gestibile – Ftse Mib in rosso ma Generali avanza

Evergrande continua a far paura, nonostante le rassicurazioni della presidente della Bce Christine Lagarde, che ha detto che la crisi del colosso cinese dovrebbe essere gestibile. Oggi i mercati sono deboli, Piazza Affari perde quasi mezzo punto percentuale ma spicca l’exploit di Bper Banca e soprattutto di Generali, che guadagna in controtendenza oltre l’1% nel giorno in cui è scattata la controffensiva di Mediobanca a favore del CEO Philippe Donnet: l’Ad Alberto Nagel ha rafforzato i propri diritti di voto in assemblea, per contrastare l’ascesa del tandem Caltagirone-Del Vecchio. Perdono invece il 3% o oltre Diasorin, Terna e Snam.

In ribasso anche gli altri listini europei. Sotto pressione Francoforte, che accusa un calo dello 0,72%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,38%, e scivola Parigi, con un netto svantaggio dello 0,95%. Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,50%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 73,66 dollari per barile. Sale lo spread, attestandosi a +101 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,78%.

A Milano si è mosso al ribasso anche il FTSE Italia All-Share, che ha perso lo 0,46%, chiudendo a 28.554 punti. In discesa il FTSE Italia Mid Cap (-0,72%); sulla stessa tendenza, negativo il FTSE Italia Star (-1,14%). Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,85 miliardi di euro, in calo di 639,7 milioni di euro, rispetto ai 2,49 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,47 miliardi di azioni, rispetto ai 0,66 miliardi precedenti.