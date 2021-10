Condividi Twitter

La Vendemmia di Roma nelle vie dello shopping di lusso

Dal 19 al 24 ottobre il vino incontra la moda e i negozi di alta gamma nelle strade del lusso del centro storico di Roma. Nelle location di Piazza di Spagna, Via Condotti, Via Bocca di Leone e Via Borgognona, wine tasting con le migliori marche di vino e champagne. in calendario un omaggio alla Festa del cinema

Vino d’autore e shopping di qualità: in oltre 40 boutique del centro del centro di Roma, dal 19 al 24 ottobre, molti negozi resteranno aperti per organizzare intrattenimento e promozioni; un programma ampio, che va dallo shopping alle degustazioni ai servizi di shopping assistant nei punti vendita fino agli incontri tra addetti ai lavori su temi strategici per il rilancio della città. È la “Vendemmia di Roma” che sbarca nella capitale dopo la Vendemmia nel Quadrilatero della moda di Milano. La voglia di ritrovarsi all’interno delle boutique anche con un brindisi, coinvolgerà le strade del lusso del centro storico della capitale, via Condotti, piazza di Spagna, via Borgognona e via Bocca di Leone con oltre 50 brand e altrettante cantine. Si parte la mattina del 19 ottobre a Palazzo Ferrajoli (Piazza Colonna 355) con il Forum “Re-Start”, per parlare di nuovi player e prospettive di investimento in una città destinata a grandi cambiamenti nei prossimi 10 anni. Tra i Relatori: Antonella Bertossi (Global Blue), Raffaele Pasquini (Aeroporti di Roma), Giulia Pessani (Class editori), Giuseppe Roscioli (Federalberghi), e Francesco Morabito (manager di MKTG, la società che organizza la manifestazione). Il forum è aperto al pubblico, previo accredito presso la mail della segreteria de La Vendemmia segreteria@lavendemmiaroma.it. Sempre il 19, ma nel pomeriggio, a Palazzo Ferrajoli avrà luogo il Wine Tasting che la Vendemmia dedica ai vini DOC del Lazio con degustazioni e presentazioni di eccellenze del territorio. Saranno presenti circa 30 cantine tra le più prestigiose del comparto enologico di riferimento. A seguire, il 20 ottobre, si terrà il “vernissage” della manifestazione, il Gala Cocktail della Vendemmia nei cortili di Palazzo della Porta Negroni Caffarelli. Stante la concomitanza della Vendemmia con la Festa del Cinema si renderà onore alla “settima arte” focalizzando il binomio vino – cinema. Ad accogliere gli ospiti con i vini della cantina Placido-Volpone ci sarà l’attrice e produttrice di vini Violante Placido. Tra gli ospiti, i vertici delle aziende del mondo della fashion, personaggi del mondo del cinema, imprenditori e produttori di vini. Si entra nel cuore della kermesse con le degustazioni presso le boutique il 21 sera, il “giovedì di Vendemmia”. Come da tradizione avrà luogo l’apertura straordinaria dei negozi con i cocktail (su invito da parte dei singoli brand e degli organizzatori) e la shopping experience, quando la scalinata di Piazza di Spagna si illuminerà di rosso (in allegato la mappa e gli abbinamenti tra vini e boutique). “Oggi, il vero lusso non si identifica unicamente con l’oggetto da possedere – spiega Andrea Amoruso Manzari, ideatore e organizzatore della manifestazione – ma con la storia e le emozioni che esso riesce a trasferire. La Vendemmia vuole dare continuità, sicurezza e supporto al mondo del retail anche per altri eventi basati su questo tipo di relazioni con il consumatore.” Si continua nelle giornate del 22 e 23, in cui le boutique offriranno ai possessori delle VIP card alcuni servizi speciali, tra cui un brindisi di benvenuto, un Sales Assistant dedicato, consegna degli acquisti al proprio indirizzo, e l’apertura straordinaria in esclusiva su richiesta. Gran Finale il 22 a Palazzo Ferrajoli, dove avrà luogo il Wine Tasting che la Vendemmia dedica al suo storico partner enologico, il Comitato Gran Cru d’Italia, con degustazioni delle 50 cantine più prestigiose, del panorama italiano. Sensibili ai temi della sostenibilità e al benessere del pianeta, i protagonisti de La Vendemmia hanno voluto quest’anno al loro fianco il WWF come Charity Partner della manifestazione. Al centro di questo progetto la Riserva di Macchiagrande: 280 ettari di terra, all’interno della Riserva naturale statale del Litorale Romano, è uno dei siti più significativi per la tutela e la conservazione dell’ambiente costiero. Un territorio caratterizzato da macchia mediterranea retrodunale e un bosco mediterraneo tra i più belli e conservati del litorale laziale dove predomina il leccio. Tra gli animali presenti: daino, istrice, volpe, tasso, barbagianni, allocco, assiolo e civetta, testuggine terreste di Hermann e, numerose specie di uccelli acquatici che frequentano abitualmente i canali di bonifica. Le boutique e le cantine: Via Condotti Battistoni | Torre San Martino Buccellati | Cantina Imperatori Bulgari | Podernuovo Carlo Eleuteri | Cantine di Solfagnano Damiani | Pico Maccario Dolce & Gabbana | Donnafugata Falconeri | Venica & Venica Giorgio Armani | Cà Marcanda Jimmy Choo | Marchesi Antinori Montblanc | Barone Pizzini Omega | Champagne Bollinger Peppino Capuano | Guicciardini Strozzi Pomellato | Franciacorta Bersi Serlini Pucci | Mazzei Salvatore Ferragamo Donna| Castiglion del Bosco e Borro Salvatore Ferragamo Uomo | Castiglion del Bosco e Borro Sergio Rossi | Villa Sparina Tiffany | Feudi del Pisciotto Van Cleef & Arpels | Rocca di Frassinello Piazza di Spagna Frette | Val di Suga Furla | Col d’Orcia Longchamp | Castello Banfi Philippe Model | Cantine Buonanno Pucci | Mazzei Via Borgognona Alysi | Tenuta Casenuove Brunello Cucinelli | Cusumano Carolina Herrera | Scubla Eddy Monetti | Leone de Castris Ermenegildo Zegna | Ferrari Perlé Magnum 2015 Forte_Forte | Bertani Fratelli Rossetti | Berlucchi Franciacorta Gianvito Rossi | Ferrari Herno | Il Pollenza Il Bisonte | Tenute San Fabiano IRO | Tramin Malo | Champagne Nicolas Feuillatte Marina Rinaldi | Villa Sandi Via Bocca di Leone Angeletti | Marco Felluga Battistoni | Torre San Martino Isaia | Umani Ronchi Zadig & Voltaire | Puiatti