La Spac di Passera raccoglie 600 milioni

Spaxs, la Spac guidata da Corrado Passera, ha concluso oggi con successo il collocamento istituzionale di azioni ordinarie per un controvalore di 600 milioni di euro. La domanda ha raggiunto i 760 milioni, un valore superiore all’obiettivo di raccolta, inizialmente fissato a 400 milioni elevabili a 500.

Lo rende noto la società, precisando che “la domanda registrata al termine del collocamento, avviato lo scorso 15 gennaio, è stata generata per 2/3 da investitori internazionali e per 1/3 da investitori italiani. L’ammontare della domanda raggiunto renderà necessario provvedere al riparto dell’allocazione delle azioni”.

Corrado Passera e Andrea Clamer, promotori di Spaxs, sottoscriveranno azioni speciali per un ammontare di 18 milioni, equivalente al 3% della raccolta e a 1,800 milioni di azioni speciali senza diritto di voto, convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dallo Statuto. Per tali azioni ordinarie è previsto un impegno di lock-up di 12 mesi successivo alla conversione.

“Voglio ringraziare tutti i sottoscrittori per l’interesse dimostrato verso la nostra iniziativa imprenditoriale – ha detto Passera – una startup fortemente innovativa. L’innovazione, infatti, è il più potente motore della crescita sostenibile e sarà la leva principale del nostro progetto. L’interesse di molti rilevanti investitori internazionali è un importante segnale di fiducia nelle prospettive del nostro Paese”.

Il Consiglio di Amministrazione di SPAXS è composto da Corrado Passera (Presidente esecutivo), Andrea Clamer, Massimo Brambilla e Maurizia Squinzi (Amministratore Indipendente). Banca IMI e Credit Suisse Securities (Europe) Limited hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e, insieme a Equita SIM, in qualità di Joint Bookrunner. Banca IMI agisce altresì in qualità di Nomad e Specialist.

Spaxs e i Promotori sono stati assistiti da The Boston Consulting Group (BCG) e dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi mentre i Joint Global Coordinator dallo studio legale Latham & Watkins LLP. La società di revisione incaricata è Kpmg.