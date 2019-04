La Sicilia vuole la prima Green Energy Valley

Il Ministro Costa visita la raffineria di Milazzo, dove sta prendendo corpo un progetto di riqualificazione energetica della zona. Al centro del piano le tecnologie innovative dell’Eni.

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa è stato a Milazzo, sede di una delle più grandi raffinerie d’Italia. Un segnale del governo verso aree ad alto rischio ambientale? Per gli ambientalisti e i siciliani un evento importante, anche se gli hanno ricordato che è dal 2006 che qui si lotta per una completa riqualificazione territoriale. La giornata di Costa ha prodotto molte buone dichiarazioni cha andranno, però, verificate nelle prossime settimane. Soprattutto per i soldi da spendere per rilanciare l’area. Ma chissà se proprio qui , nel comprensorio del Mela, nascerà anche la prima “ Green Energy Valley” italiana . Un progetto ambizioso, mutuato sulle criticità ambientali dell’area per il pesante inquinamento prodotto dalla storica raffineria. Da quelle ciminiere di fronte alle isole Eolie che hanno riempito pagine di denunce di Legambiente , Italia nostra, dei verdi, della sinistra , fino a quando pochi giorni fa non ha preso piede un piano di riconversione energetica.

Proprio Italia Nostra ha dato spazio al progetto ideato da un ingegnere siciliano – Giuseppe D’amico – che a breve dovrebbe partecipare ad un tavolo tecnico con i vertici dell’Eni per verificarne le intenzioni. Le notizie locali sono rassicuranti. Tutto viene percepito come una svolta, un operative business di economia circolare che vedrebbe la nascita di una “Green Refinery”. L’Eni è parte in causa, per la sua tecnologia Ecofining, che ricava green diesel di qualità da oli vegetali. E’ il partner più importante per capire davvero cosa e come fare . Se riusciamo a sostituire le cariche fossili con quelle rinnovabili – ha spiegato D’Amico – avviamo un processo che eliminerebbe i maggiori inquinanti attualmente prodotti , come lo zolfo e i policiclici aromatici. Il colosso energetico del resto, ha già fatto questa operazione nel 2013 negli impianti di Porto Marghera . E qualcosa è in corso anche nell’altra grande raffineria siciliana di Gela.

I tempi sono importanti perché le nuove tecnologie devono fare i conti con la concorrenza e gli investimenti di medio lungo periodo. La Sicilia, guarda caso, in queste settimane affronta il nuovo piano regionale energetico con una grande quantità di investimenti. Non sarebbe insensato mettere insieme le esigenze della grande industria e dei territori ( assai stufi di impatti energetici negativi ) per dare gambe al progetto della “Green Energy Valley”. Il Ministro Costa, approfittando della sua visita, potrebbe stimolare le parti in campo.

Quando il progetto D’Amico è stato presentato nei Cantieri Zeta di Milazzo, gli ambientalisti hanno fatto riferimento a documenti tematici delle Nazioni Unite. Come tutte le proposte innovative in tema di abbattimenti climalteranti, il progetto ha l’ambizione di eliminare la dipendenza dal petrolio in Italia e fuori. E’ difficile che ciò avvenga nel medio periodo, con buona pace degli obiettivi sulla decarbonizzazione al 2030. Un traguardo, non ci sono dubbi, ma con ancora molti ostacoli. Tuttavia il riferimento al rapporto dell’IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) delle Nazioni Unite di Katowice del 2018 , da parte di chi ha a cuore il destino di questa parte di Sicilia, ci sta tutto. Gli scienziati hanno indicato la necessità di destinare nel mondo qualcosa come 7 milioni di km2 alla coltivazione di biomasse per la produzione di biocarburanti. Qui dove si è in ritardo con le bonifiche territoriali ed una lunga serie di altri interventi di rigenerazione, c’è la necessita di spendere soldi in modo oculato, oltre che green. La new valley sarebbe la via d’uscita. Magari a livello governativo se ne immaginassero altre in altre Regoni. La raffineria di Milazzo in pochi anni sarebbe completamente rivista e senza compromettere i posti di lavoro. Se si arriverà ad una sintesi – come è da sperare- si creeranno spazi per la produzione di chimica verde, per le bioplastiche e supporti per le imprese dell’indotto. Una nuova concezione della produzione di energia dopo quasi 60 anni dalla sua inaugurazione.