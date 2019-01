La ricetta di De Gregorio, l’Amarone e Polpettology su First&Food

Il viaggio gastronomico del magazine di FIRSTonline interamente dedicato al mondo della cucina, ci porta dalla costiera tra Napoli e Sorrento alle note eleganti e prestigiose dei grandi rossi in Veneto. Senza trascurare la magia della polpetta in un libro ironico e sorprendente….

Le candele alla genovese (ma sono napoletane Doc) del grande chef stellato Mimmo De Gregorio offrono nuovi spunti ai lettori di FIRST&Food , il magazine di FIRSTonline interamente dedicato al mondo della cucina, dell’enogastronomia e dell’industria agroalimentare.

Il racconto del grande Chef di Sant’Agata dei due Golfi ci riporta ai profumi e ai colori della costiera tra Napoli e Salerno, in una zona ad alta densità di cuochi stellati. Dal Sud al Nord, andiamo poi in Veneto per presentare l’Amarone Ca’ Pigneto, un vino elegante e prestigioso nato da una passeggiata nei prati di una grande villa sopra Verona, riattata da un antico monastero del ‘600. Il produttore è il chirurgo Carlo Adami, ormai affermato come brillante specialista a livello italiano e internazionale, che ha impiantato nell’antico convento del ‘600 ereditato dalla moglie e trasformato in villa a Negrar, nel cuore del Valpolicella, la produzione di vini pregiati. La scommessa è stata vinta e ora dell’azienda vinicola si occupano i tre figli ma nessuno allora poteva certamente prevedere che nell’arco di venti anni i vini rossi veronesi avrebbero avuto la fortuna che hanno avuto, occupando da soli il 60 per cento di tutto l’export di vino rosso italiano!

Dal vino di prestigio alle polpette, cibo popolare e squisito che Daniela Brancati, giornalista ed ex direttrice del Tg3, ha raccontato in un libro: “Polpettology“, storia, filosofia e ricette della polpetta, edito da Manni. Più ironico di un libro di sole ricette. Un po’ più sofisticato di un libro di storia della cucina. Più divertente di un libro di filosofia del cibo. Un libro diverso per una lettura diversa, che spero vi strapperà un sorriso.