La premier Meloni al Governatore De Luca: “Buongiorno, sono quella stronza della Meloni”. Tra istituzioni si parla così?

In linguaggio non propriamente oxfordiano la premier Meloni ha replicato ahi precedenti insulti del Governatore della Campania De Luca ma lo spettacolo che entrambi hanno offerto al Paese è semplicemente indecente e offensivo per le istituzioni e per i cittadini. Vergogna

“Buongiorno Presidente De Luca, sono quella stronza della Meloni. Come sta?”. Arrivando a Caivano per inaugurare il Centro sportivo “Pino Daniele” e cancellare l’orrore dello stupro di massa a due bambine, la premier si è rivolta così al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che il 16 febbraio su La 7 l’aveva insultata con le stesse parole dopo un corteo contro l’Autonomia differenziata: “Stronza“. Che dire? Se la Meloni voleva stupire c’è riuscita, come c’era riuscito il Governatore, ma lo spettacolo che hanno offerto entrambi è inqualificabile e non trova la minima giustificazione nell’irritazione personale che ciascuno dei due può covare verso l’altro o l’altra. Vedere i massimi rappresentanti di due istituzioni – il Governo e la Regione Campania – che si insultano con linguaggio da bassifondi fa cadere le braccia. Che fiducia possono avere in loro i cittadini che fra meno di due settimane saranno chiamati a votare. Uno spottone più grande per l’astensionismo la premier e in precedenza De Luca non potevano davvero trovarlo e in poco tempo sono riusciti a rubare la scena all’allucinante gaffe di Papa Francesco contro la “frociaggine” tra i preti. Vergogna.