La National Gallery di Londra si arricchisce del primo dipinto di Max Pechstein

In mostra dal febbraio 2023, l’opera entrerà a far parte della collezione della Galleria tra i quadri di Vincent Van Gogh, Ferdinand Hodler e Lovis Corinth (il cui Ritratto del dottor Ferdinand Mainz è condiviso tra la Galleria e il Barber Institute, Birmingham)

La National Gallery ha acquisito il suo primo dipinto del pittore modernista tedesco Max Pechstein (1881–1955) grazie al lascito di un appezzamento di terreno da parte di un insegnante francese del nord-est dell’Inghilterra.

L’acquisto del “Ritratto di Charlotte Cuhrt” all’asta di Bonhams nel novembre 2022 è stato reso possibile grazie a un lascito alla Galleria di Martha Doris Bailey, di Hutton Rudby, vicino a Stokesley nel North Yorkshire, morta nel 2000, all’età di 92 anni. La signora Bailey ha ordinato che i fondi della vendita del terreno fossero impiegati dalla Galleria per l’acquisizione di un dipinto in memoria del suo defunto marito, Richard Hillman Bailey. Il sito di 65 acri vicino a Stockton-on-Tees, nella contea di Durham, è stato venduto lo scorso anno dopo che è stato concesso il permesso di costruire sul terreno. Il ritratto completerà un dipinto nella collezione della Galleria di un altro artista tedesco attivo alla fine del XIX secolo; Pomeriggio nei giardini delle Tuileries di Adolph Menzel che è stato acquistato nel 2006 con l’aiuto di un precedente lascito della signora Bailey anche in memoria del marito.

L’acquisizione del quadro da parte di Pechstein, che ha lavorato a Parigi e Berlino all’inizio del XIX secolo, si basa sul desiderio della Galleria di rappresentare la pittura tedesca dell’inizio del XX secolo nella sua collezione.

Da marzo ad agosto 2023, il dipinto farà parte della grande mostra della Galleria After Impressionism: Inventing Modern Art, incentrata su alcuni degli entusiasmanti e spesso rivoluzionari sviluppi artistici a Berlino tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo

In una sezione della mostra intitolata “New Terrains”, il ritratto di Pechstein sarà esposto per mostrare l’esplosione di colore e ritmo nell’espressionismo tedesco. Il soggetto del ritratto, Charlotte Cuhrt, era la figlia di Max Cuhrt, un avvocato berlinese di grande successo che si muoveva in circoli d’avanguardia. La cornice simile a una pala d’altare su misura del dipinto, essa stessa un’opera d’arte, è stata realizzata da Bruno Schneidereit, l’architetto che ha progettato il condominio in cui Cuhrt e la quindicenne Charlotte vivevano all’epoca. Charlotte è mostrata seduta proprio in quell’appartamento, vestita di rosso brillante, i piedi su un pavimento riccamente tappezzato, i suoi grandi occhi acquosi che fissano davanti a sé. La gestione della vernice di Pechstein è audace, libera, aperta. L’opera è un’affermazione audace e decorativa di un nuovo stile e di un nuovo modo di vivere che annunciava un futuro tedesco sofisticato, liberale, persino gioioso.

mage: Max Pechstein, ‘Portrait of Charlotte Cuhrt’, 1910 on view in Room 43 of the National Gallery, London. Photo: Paul Neiman

Pechstein è stato una chiave di lettura per le influenze d’avanguardia provenienti da tutta Europa mentre si intersecavano con l’arte tedesca

Ebbe successo nei circoli intellettuali e artistici sofisticati e tra i collezionisti, soprattutto a Berlino, che ne ammiravano l’audacia pittorica ma ne apprezzavano anche la ricchezza decorativa e il lirismo rumoroso, insistente, quasi jazzistico. Il suo successo continuò durante gli anni ’20, ma si fermò bruscamente con l’ascesa al potere dei nazisti, che denunciarono la sua arte come “degenerata”. Lo stesso Pechstein si ritirò tatticamente in campagna durante la seconda guerra mondiale.

Gabriele Finaldi, direttore della National Gallery, afferma: “La richiesta straordinariamente generosa della signora Bailey ha consentito l’acquisto di un superbo dipinto di Max Pechstein, un artista finora non rappresentato in nessuna collezione nazionale”.