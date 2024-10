La National Gallery di Londra acquisisce opere digitali di Céline Condorelli

Nuove sorprendenti stampe realizzate con le immagini fisse di una monumentale “camera di animazione” progettata e un grande tappeto stampato, su cui i visitatori erano invitati ad adagiarsi, sono stati donati ai musei di Bath ed Exeter in seguito alle mostre della National Gallery

La prima delle acquisizioni del Bicentenario della Galleria per altri musei, le opere del primo Contemporary Fellow della Galleria, Nalini Malani, vanno all’Holburne Museum, Bath, essendo state finanziate da Art Fund; mentre quelli dell’artista residente del 2023, Céline Condorelli, si uniscono alla collezione del Royal Albert Memorial Museum & Art Gallery, Exeter (RAMM), finanziata dalla Contemporary Art Society. Le opere di Condorelli sono le prime ad entrare in una collezione pubblica del Regno Unito. Le acquisizioni fanno parte o sono ispirate da recenti residenze e presentazioni del lavoro degli artisti, sia presso la National Gallery che in questi musei partner del Regno Unito. La Contemporary Fellowship with Art Fund e l’Artist in Residence, in associazione con la Contemporary Art Society, sono elementi del programma moderno e contemporaneo della National Gallery, che includono l’acquisizione di un’opera dell’artista per le sue sedi partner.

Nove stampe per celebrare la National Gallery

Queste stampe digitali ai pigmenti, basate su nove fotogrammi della sua “camera di animazione”, My Reality is Different, mostrate sia a Bath che a Londra nel 2022-23, sono state disegnate con matita, inchiostro e acrilico per espandere i temi esplorati nelle animazioni. della sua videoinstallazione immersiva.

La selezione di nove fotogrammi dalle animazioni è stata fatta per rispondere alla collezione dell’Holburne Museum. La selezione di immagini fisse dalle animazioni include ritratti di figure immaginarie e dettagli del dipinto di Johan Zoffany (1733-1810) dalla collezione Holburne insieme ad altri dipinti iconici di Joseph Wright of Derby (1734-1797), Caravaggio (1571-1610) e Pieter Paul Rubens (1577-1640).

La selezione delle opere e l’uso di iPad

Attraverso la sua ricerca durante la Contemporary Fellowship, Malani ha selezionato 25 dipinti provenienti sia dalla National Gallery che dall’Holburne Museum, Bath, come base per oltre 80 animazioni individuali. Utilizzando un iPad, Malani ha disegnato direttamente sulle riproduzioni dei dipinti per produrre animazioni disegnate digitalmente che oscuravano o acquistavano rinnovata attenzione ai dettagli su cui si concentrava. Le sue figure animate e le forme immaginate sembrano interagire con gli elementi all’interno dei dipinti, tra cui Sansone e Dalila di Rubens, Gli ambasciatori di Holbein e il ritratto di gruppo di Johan Zoffany delle famiglie Auriol e Dashwood. Nel ciclo di animazioni sono intervallati i ritratti di persone immaginarie provenienti dall’Asia e dall’Africa, descritte da Malani come membri del subalterno, i cui volti scompaiono nuovamente dietro i grafici colorati del mercato azionario. Riflettono coloro che sono emarginati dalla società, oggi e in passato, ma il cui lavoro è alla base delle economie globali che ci collegano tutti. Le animazioni venivano trasmesse in loop su nove canali che, proiettati sulle pareti della galleria, si sovrapponevano l’uno all’altro creando un panorama lungo 40 metri di giustapposizioni e connessioni inaspettate e infinite.

“Bulk, Everspiring Colour” di Céline Condorelli è stato presentato alla collezione del RAMM (Royal Albert Memorial Museum & Art Gallery, Exeter) dalla Contemporary Art Society attraverso una partnership con il programma Artist in Residence della National Gallery 2023, con il supporto di Anna Yang e Joseph Schull, 2023/24. Quest’opera d’arte è stata presentata come parte della mostra dell’artista alla National Gallery.

Un tappeto per sdraiarsi per vivere direttamente le opere

Il tappeto è stato utilizzato al posto di sedie della galleria invitando i visitatori a sdraiarsi su di esso e vivere la Galleria in un modo diverso. La grafica, stampata sul tappeto, è stata prodotta da immagini tecniche di tutti i materiali presenti nella Galleria – come marmo, legno e tessuto murale. Sono stati realizzati con il Dipartimento Scientifico della Galleria Nazionale utilizzando metodi di scansione solitamente applicati ai dipinti. Condorelli ha combinato queste scansioni con fotografie microscopiche di pigmenti trovati nei dipinti della collezione appesi nella stanza, creando digitalmente nuovi “dipinti” che sono arrivati ​​a rappresentare tutti questi materiali. Un’altra opera di Condorelli acquisita per Exeter è la stampa ‘Pentimenti (0751)’, una serie di stampe prodotte dall’artista in cui rimuove le figure in primo piano dei ritratti del XV secolo per rivelare i tessuti appesi come fondali dietro di loro. Per questa stampa selezionata, ha lavorato con La Vergine e il Bambino di Giovanni Santi (forse intorno al 1488), utilizzando un software per rimuovere digitalmente le figure e ricostruire il tessuto e il paesaggio dello sfondo. Crea un forte legame con il suo interesse per i tessuti e il loro ruolo all’interno della galleria d’arte per inquadrare e facilitare l’atto di guardare.

Immagine di copertina: Bulk, Everlasting Colour’ from ‘Céline Condorelli: Pentimenti (The Corrections)’ in Room 31 of the National Gallery 2023 © Céline Condorelli