La lettera di vettura elettronica e-CMR è ora operativa in Italia: ecco cosa cambia per il trasporto merci su gomma

Le lettere di vettura elettroniche (e-CMR) sono operative anche in Italia. Lo ricordano Unioncamere e Uniontrasporti che evidenziano come tale misura costituisca un significativo passo in avanti verso la digitalizzazione nel settore del trasporto merci su gomma.

Cosa sono le lettere di vettura elettroniche e cosa cambia?

Le e-CMR sono documenti digitali che accompagnano le spedizioni internazionali di merci. Sostituiscono le tradizionali lettere di vettura cartacee, semplificando il processo di trasporto e riducendo l’uso della carta. Questa innovazione è stata possibile grazie all’adesione dell’Italia al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale merci su strada, sancita dalla legge n. 37 dell’8 marzo 2024.

Ma cosa cambia? Con l’introduzione delle lettere di vettura elettroniche (e-CMR), la gestione delle spedizioni di merci su strada in Italia subirà una significativa trasformazione. Ogni modifica al documento elettronico sarà tracciata, fornendo una cronologia delle operazioni che facilita la risoluzione delle controversie e aumenta la fiducia tra le parti coinvolte. La digitalizzazione riduce anche il rischio di perdita o danneggiamento rispetto al formato cartaceo, garantendo un accesso immediato alle e-CMR con tutte le firme validate. Inoltre, l’uso della tecnologia blockchain assicura la sicurezza delle informazioni, impedendo modifiche non autorizzate, e migliora il dialogo con l’Agenzia delle Dogane per i trasporti internazionali, rendendo la e-CMR resistente alla contraffazione.

Transizione digitale, Unioncamere e Uniontrasporti a sostegno delle aziende

Unioncamere e Uniontrasporti hanno accompagnato le aziende in questa transizione attraverso il progetto “Paving the way for the digitalization of the road transport in Italy”, cofinanziato dall’IRU (International Road Transport Union). Il progetto mira a supportare operatori e aziende nel passaggio a una logistica digitale.

Le attività principali includono la diffusione delle nuove tendenze e normative sulla digitalizzazione dei documenti di trasporto su gomma, insieme a incontri di networking tra stakeholder come aziende, fornitori di tecnologia e autorità. Inoltre, sarà condotta un’indagine per valutare come è cambiata la percezione della digitalizzazione nelle imprese della catena logistica negli ultimi due anni, identificando esigenze e criticità.

Per facilitare la comprensione delle nuove pratiche e normative, è previsto un webinar gratuito il 23 ottobre. Questo incontro sarà aperto a tutti gli operatori del settore e offrirà un’opportunità per approfondire le questioni relative alla digitalizzazione dei documenti di trasporto. Per rimanere aggiornati sulle attività e sui risultati del progetto, Unioncamere e Uniontrasporti hanno attivato un sito, dove sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie, inclusi gli aggiornamenti sui webinar e le comunicazioni future.

