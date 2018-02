La guida Vini di Veronelli 2018: la nuova App per conoscerli tutti

Alle novità introdotte nella versione cartacea della Guida Oro I Vini di Veronelli 2018, il prestigioso vademecum sui migliori vini italiani aggiunge un’applicazione per smartphone e tablet che rende ancora più semplice e immediato consultarne i contenuti.

I sedicimila vini di qualità, le oltre duemila aziende produttrici e i cinquecento “luoghi del buon bere”: tutto questo viene recensito dalla prestigiosa “Guida Oro I Vini di Veronelli 2018” e da adesso sarà consultabile direttamente da smartphone e tablet, in modo ancor più intuitivo e veloce, grazie a un’applicazione totalmente rinnovata. Non male, considerato che il 2017 verrà ricordato come l’anno con la vendemmia più precoce del secolo e con vini ottimi proprio grazie al caldo fuori dalla media.

La nuova versione digitale della guida ai vini di Veronelli, infatti, propone il contenuto integrale di un’edizione particolarmente ricca e interessante: scaricando la nuova App I Vini di Veronelli 2018 per dispositivi iOS e Android il lettore potrà consultare in modo semplice e gradevole l’approfondita opera di degustazione, valutazione e racconto curata da Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello.

Di ciascuna azienda recensita è “a portata di touch” non soltanto la scheda con presentazione e recapiti, ma anche la dettagliata simbologia con indicazioni di tipo produttivo, commerciale e turistico utili per “camminare la terra” alla scoperta di grandi e piccole eccellenze. Il cultore dei vini d’Italia, inoltre, può conoscere le caratteristiche (denominazione, tipologia, estensione del vigneto di provenienza, numero di bottiglie prodotte, affinamento e fascia di prezzo) e la valutazione qualitativa di ciascun prodotto anche compiendo elaborate ricerche con le funzioni “Trova il Vino” e “Trova l’Azienda”, o raggiungendo personalmente un produttore avvalendosi dell’efficace geolocalizzazione.

La sezione “L’Italia del Vino” propone, invece, il ritratto “enoico” delle regioni italiane, evidenziando le produzioni premiate, la cartografia tematica, i ristoranti che dedicano particolare cura alla proposta dei vini e dei distillati, nonché illustrando l’attualità e le tendenze dei territori grazie ai focus a firma dei Curatori.

I riconoscimenti assegnati dalla Guida Oro I Vini di Veronelli 2018 sono riuniti nella sezione “I Premi”: 314 Super Tre Stelle (vini con punteggio uguale o superiore a 94/100), 28 Grandi Esordi (vini di pregio recensiti per la prima volta), cinque Migliori Assaggi (il vertice di ciascuna tipologia) e, naturalmente, i dieci Sole, premi speciali della Redazione. A coloro che fossero in cerca di suggerimenti sono dedicate, invece, le funzioni “Il Vino in evidenza” e “L’Azienda in evidenza” nelle quali, a rotazione, è proposto il meglio dell’Italia vitivinicola.

Completa la nuova App I Vini di Veronelli 2018 una sezione dedicata alle notizie e alle comunicazioni del Seminario Permanente Luigi Veronelli, associazione senza scopo di lucro fondata dal padre della critica gastronomica italiana contemporanea.

Per maggiori informazioni e per scaricare la app:

