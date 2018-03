La generazione Z alla prova del risparmio

Solo un ragazzo su 3 preferisce gli acquisti online e la paghetta fissa è per meno di uno su due: agli altri tocca guadagnarsela – DoxaKids traccia per conto di FEduF (ABI) e American Express il rapporto dei giovani con il denaro.

Ragazzi, pagamenti digitali, denaro dematerializzato e cultura finanziaria: questi i temi al centro dello studio “I giovani e il rapporto con il denaro: dati, riflessioni e visioni per una nuova educazione finanziaria”. Nell’ambito della riflessione sulla rapida evoluzione delle tecnologie di pagamento digitali, che mutano il rapporto con un denaro sempre più smaterializzato, ubiquo e liquido, FEduF e DoxaKids si sono impegnate in un progetto, realizzato con il contributo di American Express e PayPal. Obiettivo: tracciare le status quo e identificare le aree d’intervento migliori per fornire agli adulti di domani gli strumenti più idonei per districarsi nel complesso mondo della finanza.

GENERAZIONE Z AI RAGGI X

La generazione Z, conosciuta anche come iGen, identifica i nati tra il 1995 e il 2010, protagonisti di molte trasformazioni di tipo sociale, culturale e tecnologico. Come è cambiata negli adolescenti di questa generazione la percezione del denaro? I soldi “escono dal muro” attraverso il cosiddetto “sportello bancomat” e la Rete consente di comprare qualsiasi oggetto con pochi click. Nasce una nuova relazione quotidiana con il denaro, che presenta molti aspetti positivi, ma anche alcune incognite. Motivo: i giovani si troveranno sempre più a gestire la moneta dematerializzata e dovranno sempre più saperne cogliere le opportunità e affrontarne i rischi. La ricerca DoxaKids, realizzata in collaborazione con American Express, a partire da un campione di oltre 500 ragazzi tra i 12 e i 18 anni, fotografa una generazione ipertecnologica ma, allo stesso tempo, ancora legatissima alle vecchie banconote. Si tratta di giovani risparmiatori? Anche. Ma al conto corrente la maggior parte di loro preferisce il più “materiale” salvadanaio: in Italia solo il 35% dei ragazzi è titolare di un conto bancario o postale, un livello ben inferiore al 56% della media Ocse.

PAGHETTA & CO

Stando ai dati DoxaKids, la maggior parte dei ragazzi ha del denaro a disposizione (87% del totale), principalmente proveniente da regali in occasioni del compleanno o delle festività (74%), in cambio di buoni risultati scolastici (51%) oppure, più in generale, se si comportano bene (33%). Circa la metà di loro (47%) ha poi una paghetta fissa, mentre il denaro come ricompensa per un lavoro è un concetto tramesso solo al 50% degli adolescenti intervistati. Altro capitolo interessante: gli acquisti online. Solo un ragazzo su 3 li preferisce ai negozi fisici! E in molti, moltissimi, hanno dubbi circa la sicurezza dei pagamenti digitali: «Dalle domande volte ad indagare percezione, atteggiamento e fiducia nelle banconote e nelle carte, emerge come in Italia non siano infrequenti i pregiudizi dei ragazzi circa l’utilizzo delle carte di credito» dichiara Cristina Liverani, Research Manager di Doxa. E specifica: «A trasmetterli sono i genitori».

IL REBUS DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA

Nell’educazione finanziaria delle giovani generazioni prevale un approccio pratico e un’educazione cosiddetta “all’occorrenza”, che proviene per lo più dal dialogo con i genitori in caso di specifiche circostanze di acquisto (68%). Temi come il risparmio (31%), l’educazione agli acquisti online (30%) o la comprensione delle carte di credito (20%), sono affrontati da percentuali più ridotte del campione. L’esempio e il proprio comportamento rimangono, secondo i dati, il miglior criterio proposto dai genitori per alimentare l’educazione finanziaria (47%). «Se fino a qualche anno fa un teenager aveva una capacità finanziaria condizionata dagli adulti (tramite la paghetta o la remunerazione di piccoli lavori) e facilmente controllabile in quanto legata all’uso dei contanti, oggi la gestione elettronica del denaro tramite carte, app e altri sistemi innovativi di pagamento rende sicuramente i nostri figli più autonomi nell’utilizzo del loro denaro» commenta Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale della Fondazione per l’educazione finanziaria e il risparmio (FEduF), costituita dall’ABI.

LA PAROLA AGLI ESPERTI

Suggerire percorsi pratici e percorribili è un obiettivo prioritario da perseguire, a partire dai più piccoli, che si pone coinvolgendo attivamente genitori e insegnanti perché, come ogni forma di cultura, anche quella economica e finanziaria esprime le sue potenzialità se viene condivisa e praticata in famiglia e a scuola. Nella logica di aprire un confronto su queste tematiche DoxaKids e FEduF in collaborazione con PayPal si sono fatti promotori di una successiva attività di confronto e divulgazione delle riflessioni con esperti in materia di denaro ed educazione alla sua gestione. Alberto Abruzzese, Pierangelo Dacrema, Marcello Esposito, Paolo Legrenzi, Paolo Ventura, intervistati da Barbara Forresi (psicologa clinica e psicoterapeuta) e Marco Dotti (giornalista di Vita) hanno commentato e interpretato i dati della ricerca. Le riflessioni e il punto di vista di ciascuno hanno portato alla realizzazione di un volume che raccoglie le loro interviste con la finalità di contribuire ad arricchire la riflessione proprio in termini di approccio culturale, con utilissimi stimoli inerenti anche la sfera pedagogica, sociologica e psicologica. Valore, Futuro, Famiglia, Mente e Vocazione sono le 5 parole chiave identificate dagli esperti coinvolti come centrali per una nuova cultura di educazione finanziaria dei giovani (e delle loro famiglie).