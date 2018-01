La Champions League torna in Rai: accordo esclusivo con Sky

Dalla prossima edizione, gli incontri di calcio della massima competizione europea per club saranno mandati in onda sui canali della tv pubblica – La Rai si aggiudica anche il Gp di Monza – Euro 2020 a Sky

La Champions League trasloca da Mediaset alla Rai. Dalla prossima edizione, gli incontri di calcio della massima competizione europea per club saranno mandati in onda sui canali della tv pubblica.

Rai e Sky, che detiene i diritti per gli anni 2018-2021, hanno firmato un accordo che concede alla prima i diritti in esclusiva in chiaro ”per la trasmissione in prima serata della miglior partita con un club italiano del turno del mercoledì”.

L’intesa prevede che la Rai possa mandare in onda le 2 semifinali, la finale e la sfida per la Supercoppa europea in agosto. Tutta la Champions, in diretta e in esclusiva, sarà trasmessa invece su Sky per le prossime tre stagioni.

Non solo, la Rai ha annunciato inoltre la propria partecipazione che alla prossima asta per i diritti sulla Coppa Italia per il triennio 2018/21 e l’acquisizione da Sky dei diritti per la trasmissione del Gran Premio d’Italia di automobilismo a Monza, con prove e qualifiche.

Alla pay tv di Murdoch andranno i diritti tv per gli Europei di calcio 2020 che si terranno dal 12 giugno al 12 luglio 2020: tutti i 51 match del torneo saranno in diretta su Sky, di cui 24 in esclusiva.