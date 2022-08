La Borsa si prepara al Ferragosto: scambi ridotti, listini positivi ma poco slancio. A Milano bene Ferragamo

Borse europee positive ma con giudizio. Bene il settore assicurativo, Siemens soffre per la trimestrale. A Wall Street va in scena il Walt Disney show

Positive ma con juicio le Borse europee che si avvicinano alla pausa di Ferragosto senza grandi tensioni. Il calo dell’inflazione Usa non ha riscaldato più di tanto gli animi: dalla Fed infatti sono arrivate in tempo reale le conferme sui prossimi rialzi dei tassi. In questa cornice i listini dell’Eurozona sono comunque tutti positivi: Piazza Affari +0,33% sopra quota 22.700 punti su scambi modesti, non più di 400milioni di controvalore. Nel resto d’Europa, tra gli altri titoli, Aegon balza in testa allo STOXX 600 con un guadagno dell’8,7% dopo aver alzato le previsioni sulla generazione di capitale operativo per l’anno in corso e sul free cash flow per il 2021-2023. L’indice europeo del settore assicurativo guadagna lo 0,85%., ed è tra i settori che fanno segnare la migliore performance. Anche Zurich avanza del 2,02% dopo aver registrato un aumento dell’utile operativo nel primo semestre superiore alle attese. A Milano Generali cede lo 0,20%.

Borse europee: Siemens in rosso. Scambi ridotti

Primo rosso dopo 12 anni per Siemens -1,3%. La società tedesca archivia il terzo trimestre con una perdita netta di 1,5 miliardi, causata soprattutto dalla svalutazione di Siemens Energy.

Scarsi scambi anche sul fronte obbligazionario. Il Btp decennale tratta attorno 3%, lo spread si attesta attorno a 207 punti. Per l’Italia le aspettative sono positive con la Bce che ha reinvestito 10 miliardi di euro dalle risorse in scadenza dal Pepp, in titoli italiani.

A Milano sale Ferragamo, a Wall Street future in rialzo

Tra le poche note di rilievo in Piazza Affari spicca Ferragamo +2% dopo l’accordo con il sito online del lusso Farfetch.

Tra i bancari, contrastati, Si distingue sempre Bper che riduce il rialzo della prima parte della seduta a +0,5%. Dopo i minimi da novembre 2020 toccati a metà luglio, il titolo sta guadagnando il 35% in scia anche dei risultati trimestrali ben sopra le attese.

Nel resto del comparto in rosso Unicredit, poco sopra la parità Intesa.

Ben raccolte Tim + 1,4% e Poste Italiane +0,7% che sta preparando un’importante campagna pubblicitaria per lanciare la propria offerta luce e gas. La proposta dovrebbe essere quella di un’offerta flat.

Di rilievo il rialzo di Juventus +2,7% al centro del calcio mercato.

A Wall Street i future sono in lieve rialzo: S&P500+0,3%. Nasdaq+0,2%. Dow Jone +0,3%

Oggi usciranno le nuove richieste di sussidi e i prezzi alla produzione di luglio .

Da seguire Walt Disney +7% nel dopo borsa di ieri dopo aver pubblicato dati migliori delle attese. Gli utili per azione sono stati pari a 1,09 dollari, sopra le attese di 0,96 dollari.

Prima dell’apertura uscirà la trimestrale di Applied Materials.