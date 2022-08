Ferragamo sceglie Farfetch per una partnership globale e conquistare il pubblico giovane

La maison fiorentina e la piattaforma digitale leader nel segmento del lusso insieme si rivolgeranno a nuovi clienti e nuovi mercati nel mondo. Obiettivo: catturare clienti giovani

Ferragamo e Farfetch siglano una partnership strategica globale: moda e tecnologia ancora una volta si intrecciano per intercettare nuove categorie di clienti e nuovi mercati. Le vendite online hanno visto una grande spinta durante il Covid, quando l’e-commerce era diventato quasi il solo canale di vendita e acquisto. Da quell’occasione anche il mondo della moda si è attrezzato sfruttando la tecnologia perfino nelle sfilate, ma soprattutto per rafforzare tutta la filiera che si occupa di assistere il consumatore davanti allo schermo del suo pc nell’acquisto dei prodotti, facendo in modo che l’acquisto diventi anche un’esperienze coinvolgente. E ora non c’è rapporto trimestrale che non evidenzi come l’e-commerce rappresenti una grossa fetta del fatturato.

Un matrimonio tra due leader mondiali complementari nel lusso

Ferragamo, leader per la creazione, produzione e distribuzione mondiale di collezioni di lusso che vanno dalle calzature all’abbigliamento, ai prodotti in seta e altri accessori, ha scelto Farfetch, la piattaforma globale leader nel settore della moda di lusso, perché la collaborazione “consentirà a Ferragamo un’accelerazione sul fronte dell’innovazione digitale, sfruttando tutte le potenzialità offerte dalla piattaforma di Farfetch” dice una nota della casa fiorentina.

“’Farfetch rappresenta il partner ideale per dare ulteriore impulso all’e-commerce e all’innovazione omnichannel del brand” dice Marco Gobbetti, CEO di Salvatore Ferragamo che ha in programma di “raggiungere un pubblico nuovo e più giovane”.

Farfetch e Ferragamo condividono la visione di retail di lusso incentrato su qualità, innovazione ed esperienza del cliente, grazie a soluzioni tecnologiche efficaci e differenziate, dice la nota congiunta.

La partnership, prosegue il comunicato, consentirà a Ferragamo di beneficiare dell’audience globale e della rete di distribuzione di Farfetch Marketplace e dei servizi di Farfetch Media Solutions per offrire esperienze digitali coinvolgenti a un pubblico più giovane e globale, conclude la nota.