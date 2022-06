Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Kryalos assegna a Mediobanca per un club di investitori la vendita di un immobile in via Montebello a Milano

La vendita del trophy asset di via Montebello 18 a Milano è stata assegnata in esclusiva a Mediobanca per un club di investitori.

Kryalos ha concesso in esclusiva a un consorzio di investitori istituzionali e Uhnwi (Ultra high net worth individuals) coordinato da Mediobanca la vendita dell’immobile di via Montebello 18 a Milano, per un valore pari a 243 milioni. La concessione del periodo di esclusiva è avvenuta al termine di un beauty contest che ha visto coinvolti i principali operatori di mercato nazionali ed internazionali. Le manifestazioni di interesse pervenute sono state valutate con l’assistenza di advisor specializzati e l’offerta di Mediobanca è stata giudicata quella maggiormente competitiva. Il closing dell’operazione è previsto entro il mese di luglio 2022. Appartenente al fondo immobiliare Arete, gestito da Kryalos e sottoscritto da veicoli riconducibili a Blackstone, l’immobile di via Montebello, ha una superficie di oltre 30.000 metri quadri sviluppati su otto piani fuori terra ad uso uffici e due piani interrati, usati principalmente come archivi e cantine. “Edificato nel 1963, l’immobile è stato di recente oggetto di un importante intervento di riqualificazione eseguito secondo i più elevati standard qualitativi, ambientali ed energetici, che lo ha reso un asset di Grado A e ha permesso di ottenere le certificazioni LEED Gold e BREEAM In-Use Very Good”, si legge in una nota. L’asset è situato nel cuore della città di Milano, tra il centro storico ed il business district di Porta Nuova, nelle immediate vicinanze di monumenti simbolo della città come il Castello Sforzesco o Palazzo Brera, un’area fortemente attrattiva e al centro dell’interesse di investitori nazionali ed internazionali. L’asset interamente locato ad un primario istituto bancario italiano, sarà gestito dal neocostituito fondo di investimento alternativo immobiliare Milan Trophy RE Fund 4 di Kryalos SGR – il quarto fondo sottoscritto da un club deal di investitori coordinato da Mediobanca – in considerazione della specifica conoscenza da parte della SGR dell’immobile e dell’ottimo track record della Società. “Questa nuova operazione con Mediobanca – ha affermato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos – conferma le potenzialità di investimento dei club-deal nel real estate e dimostra che l’appeal di Milano resta alto per gli investitori istituzionali, fortemente interessati ad asset a uso ufficio di primario standing e situati nel CBD della città. Il mercato uffici italiano, e in particolare quello milanese, si conferma dinamico con volumi nel Q1 2022 che mostrano segnali di forte crescita”. “Questa quarta operazione immobiliare a Milano con la formula del club deal conferma l’attrattività del real estate di alto profilo per la clientela Ultra-High-Net-Worth – commenta Angelo Viganò, capo di Mediobanca Private Banking – A maggior ragione in un momento di crescente pressione inflattiva, gli investimenti in immobili di prestigio a reddito rappresentano una soluzione di investimento finalizzata alla protezione e valorizzazione del patrimonio.” “L’operazione testimonia l’esclusiva capacità di Mediobanca, grazie al lavoro del team di advisory dedicato al real estate, di identificare immobili di prestigio con locatori di qualità, strutturando e seguendo l’intero processo di acquisizione secondo le best practice di mercato.” – commenta Dino Gioseffi, Coverage Larg Corp & Head of Real Estate di Mediobanca.