Kobe Bryant muore in elicottero. Basket in lutto: le reazioni

Leggenda della Nba, Bryant è morto ieri a Los Angeles per la caduta dell’elicottero che lo trasportava – Con lui se ne è andata anche la figlia di 13 anni – Star dei Lakers, aveva vinto 5 titoli – Ecco il ricordo dei giocatori

Il mondo dello sport, ma non solo, piange la morte di Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi. Ma non solo. La tragedia è avvenuta domenica intorno alle 10 del mattino californiane, le 19 in Italia, quando l’elicottero privato di Bryant è caduto a Calabasas, nella contea di Los Angeles. Ancora da capire le dinamiche dell’incidente. Per ora si sa solo che il velivolo, dopo aver toccato terra, ha preso fuoco, uccidendo tutti i passeggeri: nove persone in tutto. Lo ha confermato il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, durante una conferenza stampa. Purtroppo, a bordo c’era anche una delle quattro figlie di Kobe, Gianna Maria, detta “Gigi”, di appena 13 anni. Giocava anche lei a pallacanestro: stava andando con il padre agli allenamenti alla Mamba Academy di Thousand Oaks.

“The Black Mamba”: questo il soprannome che Bryant si attribuì nel 2004, dopo avere visto il film Kill Bill: Volume 2 di Quentin Tarantino, in cui questa specie di serpente viene descritta come una creatura ineluttabile. All’epoca Kobe aveva già vinto tre dei suoi cinque titoli Nba con i Lakers (2000, 2001 e 2002, in coppia con Shaquille O’Neil). Gli altri due sarebbero arrivati nel 2009 e nel 2010 (con un altro secondo violino, lo spagnolo Pau Gasol). Per quanto ci abbia provato, Bryant non è mai riuscito ad agguantare il titolo numero sei, che gli avrebbe permesso di raggiungere Michael Jordan e, forse, di poter finalmente essere ricordato come il più grande di tutti i tempi. In compenso, nel suo palmares figurano anche due ori olimpici, ottenuti con il dream team americano a Pechino 2008 e a Londra 2012.

Nel 2017 aveva perfino vinto un Oscar per il miglior cortometraggio di animazione con “Dear Basketball”, tratto dalla sua lettera di addio al gioco.

Pochi minuti dopo lo schianto dell’elicottero, la notizia della morte di Bryant si è diffusa in tutto il mondo e una folla (non solo di tifosi) si è raccolta davanti allo “Staples Center” di Los Angeles, il palazzetto dei Lakers, la squadra in cui Bryant ha giocato per vent’anni esatti (1996-2016). Una sola maglia per tutta la carriera.

Di seguito, riportiamo le reazioni dei principali protagonisti del mondo del basket Nba.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1 — SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020

Kobe was so much more than an athlete, he was a family man. That was what we had most in common. I would hug his children like they were my own and he would embrace my kids like they were his. His baby girl Gigi was born on the same day as my youngest daughter Me’Arah. pic.twitter.com/BHBPN5Wq8V — SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020

Michael Jordan on the tragic passing of Kobe Bryant and his daughter, Gianna pic.twitter.com/z0Ja0hf9QX — Sports Illustrated (@SInow) January 26, 2020

Beyond devastated… my big brother… I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

Kobe and I shared so many special conversations about life and basketball. We had so much in common off the court. I used to love talking to him about Lakers basketball, being fathers and husbands and how much we loved Italy. I will miss those conversations and him so much. pic.twitter.com/PIv7obzr2x — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2020

Heroes come and go LEGENDS live forever‼️ #8 #24 pic.twitter.com/sYMG8CKN5b — DWade (@DwyaneWade) January 27, 2020

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020

I’m stunned. Words can’t even come close to describing it. Just an incredibly sad and tragic day. — Scottie Pippen (@ScottiePippen) January 26, 2020

🙏🙏🙏🙏🙏🙏 this is so sad! RIP💔💔💔 pic.twitter.com/5ykf0drVSG — Luka Doncic (@luka7doncic) January 26, 2020