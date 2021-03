Kellner (ex socio Generali) muore in incidente elicottero

Petr Kellner è morto in un incidente in elicottero in Alaska – L’ex azionista di Generali e fondatore della PPF era l’uomo più ricco della Repubblica Ceca

Petr Kellner, ex azionista di Generali, è morto tragicamente in un incidente in elicottero in Alaska, vicino al ghiaccio Knik, a circa 80 kmdi Anchorage. La notizia è stata confermata da Jitka Tkadlecova, portavoce della società di Kellner, la PPF.

Lo schianto è avvenuto sabato 27 marzo, insieme a lui hanno perso la vita il pilota, due passeggeri e la guida che li aveva accompagnati sulle piste da sci. Solo uno dei passeggeri è sopravvissuto. L’uomo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni ma stabili. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.

L’uomo più ricco della Repubblica Ceca e all’86° posto tra gli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio di circa 15,8 miliardi di dollari nel 2020, secondo il Bloomberg Billionaires Index.

Fondatore e principale azionista del gruppo PPF – presente nei settori dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni, nell’immobiliare e nelle biotecnologie – Kellner aveva 56 anni. Negli ultimi due decenni PPF è diventato uno dei più grandi gruppi finanziari nell’Europa centrorientale. Con asset globali stimati in 44 miliardi di euro nel giugno 2020, il Gruppo comprende anche Home Credit International, uno dei più grandi istituti di credito al consumo in Europa centrale e orientale. La società si è anche espansa in Cina, Vietnam, India, Indonesia, Filippine e Kazakistan.

Nella primavera del 2007, Kellner ,era in ottimi rapporti con l’allora Ceo di Generali, Giovanni Perissinotto, entrò nel Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali che insieme a PPF aveva creato “Generali PPF Holding”, di cui il magnate ceco aveva la quota di maggioranza (49%). Successivamente Kellner ha venduto le sue azioni e l’intera partecipazione posseduta nel Leone di Trieste per oltre 2 miliardi di euro.

La morte di Kellner coincide con un momento critico per la società PPF Group NV: il più grande gruppo di private-equity del paese sta negoziando la vendita delle sue attività finanziarie ceche e slovacche ed è anche vicino alla conclusione di una revisione della sua unità di infrastrutture di telecomunicazione.

In una dichiarazione, PPF ha lodato “l’incredibile etica del lavoro e la creatività” del miliardario, e che la “vita privata di Kellner apparteneva alla sua famiglia”.