Kairos: Brera e altri manager rilevano il 30%

A seguito dell’investimento del socio fondatore, affiancato da due gestori storici come Rocco Bove e Massimo Trabattoni, la banca svizzera Julius Baer scende al 70% del capitale

Cambia l’azionariato della società d’investimento Kairos. Il socio fondatore Guido Brera e due gestori storici come Rocco Bove e Massimo Trabattoni sono tornati a essere soci dell’azienda, arrivando a detenere una partecipazione complessiva del 30%. La quota di maggioranza rimane saldamente nelle mani della banca svizzera Julius Baer, la cui partecipazione scende però al 70%. Lo ha annunciato la stessa Kairos in una nota, precisando che “è previsto l’ingresso nel capitale della società anche di altre figure manageriali chiave” e che “è stato definito un nuovo piano industriale, basato sui punti di forza di Kairos sia nell’asset che nel wealth management per gli high net-worth individual”, la clientela istituzionale e le reti distributive.

“Sono molto contento del nuovo accordo concluso con Guido, Massimo e Rocco, che costituiranno una squadra con grandissime competenze, forte e coesa – commenta Yves Robert-Charrue, presidente di Kairos Investment Management e responsabile Svizzera e Emea di Julius Baer – È un grande punto di partenza per questo nuovo capitolo nella storia di Kairos. Voglio ringraziare Fabrizio e tutta la squadra manageriale che sta guidando Kairos con grande dedizione e impegno verso la società e tutte le persone che ne fanno parte”.

Nel frattempo, come annunciato a settembre dell’anno scorso, Fabrizio Rindi passerà il testimone a un nuovo Ceo e a partire dal 2021 assumerà il ruolo di presidente di Kairos Partners Sgr.

“Il nuovo capitolo di Kairos è iniziato ormai da circa un anno – ha detto Brera – il laboratorio di idee di investimento nel corso di questi 12 mesi ha già dato prova del valore della rinnovata e compatta squadra, che a fianco degli storici talenti, ha saputo attrarne dei nuovi e lanciare quattro nuovi prodotti innovativi in linea col disegno di sviluppo e crescita della società. Mi preme rivolgere un sentito grazie a nome di tutta la società a Fabrizio, che con la sua preziosissima e forte esperienza manageriale ci sta guidando in questo progetto di rilancio di Kairos”.