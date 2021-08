Kabul, sì dei talebani all’evacuazione dopo il 31 ma l’Isis minaccia stragi

Ore di altissima tensione a Kabul dove l’Isis minaccia di scatenare l’inferno all’aeroporto dopo la disponibilità dei talebani a permettere l’evacuazione anche dopo il 31 agosto di civili afghani dotati dei necessari documenti – Finora sono stati evacuati 82 mila persone ma ce ne sono ancora 300 mila a rischio

Il conto alla rovescia per l’evacuazione degli occidentali ma anche degli afghani che abbiano i requisiti necessari dall’Afghanistan è cominciato ma nelle ultime ore è affiorata una novità che – se non fosse per le gravissime minacce dell’Isis – potrebbe stemperare un po’ il clima di fortissima tensione che da giorni si respira all’aeroporto di Kabul. Il negoziatore tedesco a Doha, Markus Potzel, che ha incontrato nella capitale del Qatar il vice capo dell’ufficio politico degli studenti coranici, Aher Abbas Stanekzai, ha dichiarato che i talebani sono disponibili a garantire che i civili afghani dotati dei necessari documenti potranno lasciare l’Afghanistan anche dopo la scadenza del 31 agosto. Il Governo tedesco, come altri governi occidentali a partire dagli Usa, come ha dichiarato ripetutamente il presidente Joe Biden, vogliono tuttavia completare le operazioni di evacuazione entro la settimana. Finora sono stati evacuati da Kabul 82 mila persone ma ce ne sono ancora 300 mila a rischio.

Ma nelle ultime ore le ambasciate americana, inglese e australiana a Kabul hanno invitato i loro connazionali ancora in Afghanistan a non recarsi all’aeroporto di Kabul per la presenza di “minacce alla sicurezza fuori dai cancelli”. In particolare il ministro degli esteri britannico ha dichiarato: “Se vi trovate nella zona dell’aeroporto, allontanatevi in luogo sicuro e attendete ulteriori consigli”.

Il pericolo che incombe su Kabul è infatti un attentato organizzato dall’Isis nei pressi dell’aeroporto per provocare l’escalation delle tensioni e degli scontri in Afghanistan, secondo quanto riferisce una nota della Cia e dei servizi segreti alleati. Lo Stato islamico della provincia afghana del Khorosan, affiliato all’Isis, minaccia per il 26 agosto una strage con autobombe all’aeroporto di Kabul per scatenare l’Apocalisse con morti e feriti. Le prossime ore diranno se il pericolo può essere disinnescato o no ma è del tutto evidente che l’allarme sia massimo e che tutte le cancellerie occidentali, a partire dalla Casa Bianca, stiano con il fiato sospeso .