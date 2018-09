Juventus-Ronaldo: Agnelli vuole di più da Adidas

Lunga intervista di Andrea Agnelli al Financial Times e titolo Juve in rialzo. Le strategie del club per scalare la classifica top dei grandi club europei. L’effetto Ronaldo e la scommessa da 100 milioni di euro sui futuri incassi legati all’arrivo del supercampione. A cominciare dalle magliette e dalla rinegoziazione delle sponsorizzazioni…..

E’ in arrivo un’altro effetto “collaterale” dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: il club di Andrea Agnelli sta rinegoziando la sponsorizzazione con Adidas e chiede più soldi. L’indiscrezione è stata lanciata dal Financial Times che ha dedicato al club bianco nero e ai suoi progetti un lungo articolo, frutto di un ampio colloqui con Andrea Agnelli.

“Ronaldo: why Juventus gambled €100m on a future payday”, ovvero “Ronaldo ecco perché la Juventus ha scommesso 100 milioni di euro su un futuro incasso” spiega che gli obiettivi di Agnelli &Co sono di fare leva sui nomi dei giocatori fuoriclasse, come Ronaldo, e di quelli che hanno ottime possibilità di diventarlo, come Paulo Dybala, per fare ciò che il Real Madrid dell’epoca Galacticos fece negli anni 2000 o il Paris Saint Germain con Neymar più recentemente.

“Ci sono segnali precoci – scrive FT che la scommessa di Andrea Agnelli sta dando i suoi frutti”. E spiega che mentre era in trattative segrete per acquisire CR7 il club ha “aumentato del 30% i prezzi medi dei biglietti stagionali” e tutti i 29.300 sono stati venduti». Non solo ma «il superstore dello stadio della Juventus sta facendo un vivace commercio di magliette Ronaldo, che costano fino a 154,95 euro – tra i prezzi più alti in Europa. Per il suo debutto in casa, i fan hanno viaggiato da tutto il mondo mentre le reti televisive hanno trascorso giorni trascorrendo il suo arrivo a Torino».

In Borsa il titolo Juve sta salendo del 3,77% a 1,569 euro dopo aver aumentato la capitalizzazione dell’80,9% nell’ultimo mese, con ritorni evidenti quindi della nuova strategia.

«Pianificheremo, uno dopo l’altro, gli ultimi passi rimanenti per diventare i numeri uno», ha detto Agnelli al Financial Times ma deve vedersela con concorrenti come Manchester United, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco che incassano tuttavia tra i 150 milioni e i 250 milioni in più rispetto alla Juve.