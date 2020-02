Juve-Inter rinviata a maggio, insieme ad altre 4 gare

Le cinque partite inizialmente previste a porte chiuse in questo turno di Serie A saranno recuperate il 13 maggio, prima della penultima giornata: oltre al big match, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia – Lazio in campo.

Il coronavirus colpisce ancora la Serie A. In questo turno, dopo i cinque rinvii della scorsa domenica (tra cui il match casalingo dell’Inter, contro la Sampdoria), erano previste altre cinque partite a porte chiuse, tra cui la sfida scudetto tra Juventus e Inter da giocare all’Allianz Stadium di Torino.

Ma la Lega di Serie A, prendendo atto della decisione del Consiglio dei ministri, sentita la Protezione civile, ha poi stabilito che quelle cinque partite è meglio non giocarle per niente, e rimandarle ad una data già fissata e molto lontana nel tempo: mercoledì 13 maggio (sarà dunque un turno infrasettimanale, visto che il calendario è saturo), praticamente pochi giorni prima della penultima giornata di campionato, fissata per il weekend del 16-17 maggio, mentre l’ultima giornata sarà il 24 maggio e la finale di Coppa Italia slitterà a mercoledì 20 maggio.

La sfida scudetto, se ancora così sarà tra due mesi e mezzo, si giocherà dunque in extremis, il che potrebbe renderla ancora più decisiva. Le altre quattro partite rinviate sono: Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Regolarmente in campo invece Lazio-Bologna, Napoli-Torino, Cagliari-Roma, Lecce-Atalanta e Sampdoria-Verona.