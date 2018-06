Juve e Milan a caccia di Morata. Le manovre dell”Inter

Il bomber del Chelsea vuol tornare in Italia e fa gola sia ai bianconeri che al Milan mentre l’Inter prepara una rivoluzione in attacco, non essendo sicura di poter confermare Icardi

Questione di tempo. Alvaro Morata vuole l’Italia e questa è l’unica cosa certa: il resto si vedrà in base agli sviluppi che prenderà questo pazzo calciomercato. Già, perché lo spagnolo piace a tanti ma sono Juventus e Milan le pretendenti più accreditate, solo che entrambe, seppur per motivi differenti, non possono ancora muoversi. I bianconeri devono capire che piega prenderà la questione Higuain, i rossoneri attendere il temutissimo responso dell’Uefa; Morata parla con tutti e aspetta di capire chi sarà a chiamarlo per primo, senza nessuna preclusione.

La Juve resta la destinazione più gradita ma solo a patto di cedere Higuain, conditio sine qua non per poter investire su di lui, anche il Milan però ha le sue chance e questo indipendentemente dalla possibile esclusione dalle coppe. A spaventare di più, semmai, sono le ipotetiche sanzioni sul mercato che, ovviamente, renderebbero impossibile l’affare. Staremo a vedere, intanto sia i rossoneri che i bianconeri si muovono su altri fronti.

Fassone ha annunciato il rinnovo di contratto di Romagnoli fino al 2022, operazione che, a meno di clamorosi colpi di scena, toglie dal mercato uno dei difensori più importanti del panorama calcistico italiano. “Ringrazio Fassone e Mirabelli, speriamo che questo rinnovo ci porti molte soddisfazioni” le parole di Alessio, evidentemente convinto dal progetto Milan nonostante le sirene juventine.

A proposito dei bianconeri: dopo Darmian ed Emre Can è la volta di Perin, ormai prossimo a trasferirsi ufficialmente. Il portiere ha svolto le visite mediche ed è pronto a firmare il contratto che lo farà diventare il vice Szczesny, con il Genoa (che nel frattempo ha preso Marchetti) che incasserà 12 milioni senza contropartite. Per un giocatore che arriva ce n’è uno che se ne va: Lichtsteiner è ufficialmente dell’Arsenal.

A breve anche Buffon si accaserà altrove: l’Uefa gli ha dato “solo” 3 giornate di squalifica e, di conseguenza, il via libera per il Psg. Attenzione anche a Marchisio, sempre più deciso a cercare fortuna altrove. Il Principino, oltre alla solita offerta dalla Cina, ne ha ricevuta una anche dal Monaco e sta riflettendo sul da farsi. Monegaschi pronti a prendere anche Dalbert dall’Inter, seppur solo in prestito: le parti stanno trattando sulla base di 3 milioni subito e 24 al momento del riscatto.

Nerazzurri decisi a investire ancora sull’attacco, che dopo Lautaro Martinez potrebbe accogliere il giovane Malcom, brasiliano del Bordeaux. Nome che, unito a quelli di Chiesa e Politano (entrambi obiettivi di Ausilio), lascia pensare a una vera e propria rivoluzione nel reparto. Icardi è in vacanza ma siamo certi che le notizie gli arrivino in tempo pressoché reale: chissà come reagiranno lui e la moglie procuratrice Wanda.