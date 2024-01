Sinner trionfa all’Australian Open, vittoria al cardiopalma con Medvedev: quanto guadagna con questo torneo?

Sinner conquista l’Australian Open dopo una finale soffertissima in cui, dopo aver perso i primi due set, è riuscito a realizzare una rimonta incredibile. Ecco quanto ha guadagnato grazie alla sua impresa

L’Italia del tennis, e non solo, festeggia una vittoria storica. Jannik Sinner ha vinto l’Australian Open diventando così il primo italiano a trionfare a Melbourne. Solo altri 2 italiani erano riusciti a vincere un torneo del Grande Slam: Nicola Pietrangeli (1959/60) e Adriano Panatta (1976), entrambi al Roland Garros.

Il campione altoatesino ha sconfitto il russo Daniil Medvedev, numero 3 del ranking mondiale, al quinto set dopo una rimonta al cardiopalma: 3-2 (3-6/3-6/6-4/6-4/6-3) il risultato.

Quanto ha guadagnato Sinner vincendo l’Australian Open?

Non c’è solo la storia, non c’è solo la gloria. Come vincitore del torneo, Jannik Sinner ha vinto 3.150.000 dollari australiani. In euro? 1.933.403.

Una cifra da record che arriva dopo un 2023 straordinario sotto il profilo sportivo (Masters 1000 a Toronto, finale alle ATP Finals persa contro Djokovic, la prima semifinale Slam a Wimbledon e la vittoria della Coppa Davis) ma anche economico in cui Sinner ha guadagnato 8,3 milioni di dollari. Ma attenzione. La cifra appena indicata corrisponde solo ai premi vinti partecipando ai tornei, a cui vanno aggiunti tutti i soldi guadagnati grazie agli accordi con gli sponsor. Quanti? Circa 20 milioni di euro.

Quanto hanno guadagnato gli altri tennisti all’Australian open?

Lo sconfitto Daniil Medvedev può consolarsi con una cifra di tutto rispetto. L’accesso alla finale infatti gli ha permesso di portarsi a casa 1.725.000 dollari australiani, che al cambio attuale sono 1.058.768 euro.

E gli altri? Gli altri due semifinalisti, il serbo Novak Djokovic (numero 1 al mondo) e il tedesco Aleksandr Zverev (numero 6) hanno guadagnato 990mila dollari australiani, circa 607mila euro. Chi invece si è fermato ai quarti di finale, come il numero due al mondo Carlos Alcaraz, si è “dovuto accontentare” di 600mila dollari australiani (348mila euro). Quanto valevano le partite precedenti?