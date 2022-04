Jackson Pollock: in asta l’opera “Number 31” del 1949, stima oltre 45 milioni di dollari

Sarà l’opera Number 31 (1949) di Jackson Pollock a guidare l’asta di Christie’s che si terrà il 12 maggio 2022 al Rockefeller Plaza (stima su richiesta; oltre $ 45 milioni)

Dipinto nel 1949, l’opera è tra gli esempi più ricchi e potenti dei celebri dipinti a goccia di Pollock, rappresentando un’icona da un momento seminale nello sviluppo dell’arte del ventesimo secolo. È stato presentato in numerose mostre importanti, tra cui la retrospettiva Jackson Pollock MoMA del 1967 oltre alla retrospettiva del 1998 allestita al MoMA e The Tate. Tenuto nella stessa collezione privata per oltre due decenni, l’opera è incredibilmente fresca per il mercato. Pollock eseguì il numero 31 durante una raffica di brillante attività artistica durante la fine del 1949. L’opera fu successivamente esposta con la nuova mercante di Pollock Betty Parsons nello stesso anno, dove i critici descrissero la mostra come “il miglior dipinto che abbia mai fatto”. Il numero 31 sarà in tournée a Los Angeles, dove sarà in mostra dal 19 al 22 aprile prima di tornare a New York prima della vendita.

ACKSON POLLOCK (1912-1956) Numero 31 firmato e datato “Jackson Pollock 49” (in alto a sinistra) olio, smalto, vernice all’alluminio e gesso su carta montata su masonite 31 x 22 ½ pollici (78,7 x 57,2 cm.) Eseguito nel 1949. Preventivo su richiesta; superiore a $ 45 milioni

Essenzialmente un artista sconosciuto all’inizio degli anni ’40, Pollock iniziò a esplorare la sua ormai famigerata tecnica di pittura a goccia nel 1948. Entro la seconda metà del 1949, Pollock si trovò catapultato verso il successo a causa della popolarità di questo corpus di opere, con dipinti acquisito da cinque grandi musei e 40 importanti collezioni private. Quando ha creato il Numero 31, Pollock aveva davvero imparato il processo. Pollock ha creato solo tredici di questi dipinti a goccia su carta nel 1949, ciascuno poi montato su masonite, tavola di composizione o tela. Solo otto di questi esibiscono la brillante vernice metallica impiegata nel Numero 31, una delle composizioni più complete e opulente del gruppo.

Jackson Pollock, per intero Paul Jackson Pollock, (nato il 28 gennaio 1912, Cody, Wyoming, Stati Uniti — morto l’11 agosto 1956, East Hampton, New York), pittore americano che è stato uno dei principali esponenti dell’Espressionismo astratto, un movimento artistico caratterizzato dai gesti associativi liberi nella pittura a volte indicati come “pittura d’azione”. Durante la sua vita ha ricevuto un’ampia pubblicità e un serio riconoscimento per la tecnica radicale versata, o “gocciolamento”, che usava per creare le sue opere principali. Tra i suoi contemporanei, era rispettato per il suo impegno profondamente personale e totalmente intransigente nell’arte della pittura. Il suo lavoro e il suo esempio hanno avuto un’enorme influenza su di loro e su molti successivi movimenti artistici negli Stati Uniti. È anche uno dei primi pittori americani ad essere riconosciuto durante la sua vita e dopo come pari dei maestri d’arte moderna europei del XX secolo.