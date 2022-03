Iveco Group e Hyundai Motor Company siglano intesa per cooperare su tecnologia e piattaforme elettriche

I due colossi dei veicoli industriali Iveco e Hyundai siglano un’intesa su tecnologia, approvvigionamento e forniture per automazione e veicoli elettrici

Al momento si tratta di un memorandum di intesa nell’ambito della tecnologia dei veicoli industriali, ma potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Iveco Group e Hyundai Motor Company hanno firmato un memorandum d’intesa per esplorare possibili collaborazioni che riguarderanno anche l’approvvigionamento congiunto e le reciproche forniture, lo dice una nota della società.

Tale accordo potrebbe aprire la strada verso una valutazione del potenziale per i due gruppi di una cooperazione nei campi della tecnologia e delle piattaforme, compresi componenti e sistemi. Tra le aree di possibile interesse reciproco ci sono propulsioni e piattaforme elettriche, inclusi sistemi a celle a combustibile, l’automazione dei veicoli e la connettività per i veicoli commerciali.

“Questo accordo è un ulteriore passo nelle rispettive strategie di Iveco Group e Hyundai Motor Company per creare soluzioni innovative che siano leader nell’odierno contesto in rapida evoluzione, attraverso la costruzione di un ecosistema di partnership reciprocamente vantaggiose”, prosegue il comunicato.

La firma ha avuto luogo il 4 marzo presso Hyundai Motor Company e vi hanno partecipato tra gli altri Gerrit Marx, CEO di Iveco Group, Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer di Iveco Group, Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company, e Martin Zeilinger, Executive Vice President e Head of Commercial Vehicle Development Tech Unit di Hyundai Motor Company.

Ricavi Iveco Group 2021 in rialzo del 22%

Iveco Group ha chiuso lo scorso anno con ricavi consolidati pari a 12,65 miliardi di euro, in aumento del 22% rispetto ai 10,41 miliardi di euro ottenuti l’anno precedente, sulla base del forte aumento dei ricavi delle attività industriali (+21%), principalmente per effetto di volumi maggiori e prezzi migliori.

Il risultato operativo adjusted delle attività industriali è stato pari a 302 milioni di euro, con una marginalità del 2,4%, mentre il risultato finale (esclusa la quota di terzi) è stato positivo per 52 milioni di euro, dal rosso di 408 milioni contabilizzato nel 2020. Il risultato finale adjusted è stato positivo per 140 milioni di euro, pari a 0,43 euro per azione.



A fine 2021 la liquidità netta delle attività industriali di Iveco Group era pari a 1,06 miliardi di euro, dagli 1,17 miliardi di inizio anno. Alla stessa data l’indebitamento netto totale era pari a 1,31 miliardi di euro, rispetto agli 1,12 miliardi di inizio anno. Alla stessa data, la liquidità di disponibile era pari a 1,44 miliardi di euro. Il free cash flow delle attività industriali nel 2021 è stato negativo per 125 milioni di euro, a causa del capitale di funzionamento influenzato da scorte più elevate dovute all’interruzione della catena di approvvigionamento.