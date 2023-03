Italy Beer Week 2023: la settimana della birra artigianale, da lunedì 20 a domenica 26 marzo

La settimana dedicata alla birra artigianale italiana e a tutto il settore craft italiano giunge alla sua tredicesima edizione. Ecco tutte le novità

È partito il countdown: torna dal 20 al 26 marzo 2023, in tutta Italia, “Italy Beer Week“, evento diffuso dedicato alla birra artigianale, giunto alla tredicesima edizione. Appuntamento imperdibile, promosso da Cronache di Birra, per degustare le migliori etichette italiane, scoprire le novità del settore, incontrare i mastri birrai e approfondire la conoscenza sul mondo della birra, un settore in grande evoluzione: negli ultimi 10 anni la produzione è triplicata superando la quota di 1085 realtà nel 2022.

La Italy Beer Week si propone di diffondere la cultura e supportare il movimento birrario italiano, coinvolgendo realtà diverse su tutto il territorio nazionale. La kermesse invita pub, birrifici e ristoranti di tutta Italia a organizzare eventi e promozioni dedicati alla birra artigianale, che possono essere segnalati sul sito dell’evento. L’adesione alla rassegna è completamente gratuita e ogni realtà può contribuire con degustazioni, cotte pubbliche, incontri con birrai, presentazioni di nuove birre, cene di abbinamento, seminari, webinar, dirette sui social e tanto altro ancora. Sempre sul sito della rassegna gli utenti possono trovare il calendario (ancora in evoluzione) della manifestazione.

Come il Covid ha cambiato il mercato della birra

“Ciò che è avvenuto negli ultimi anni a livello internazionale ha stravolto il mercato della birra artigianale, costretto ad affrontare prima le chiusure delle restrizioni anti-Covid, poi i pesanti aumenti dei prezzi a tutti i livelli. Il mercato birrario ha però risposto bene alle difficoltà: i consumi pro capite sono risaliti velocemente ai livelli pre-Covid e il pubblico è tornato a popolare festival e manifestazioni a tema – ha affermato Andrea Turco, direttore di Cronache di Birra –. La situazione però rimane delicata e sono fondamentali chiare iniziative a supporto del comparto, di ogni natura. Ancora una volta con la Italy Beer Week cercheremo di sostenere il movimento della birra artigianale, grazie a una manifestazione a carattere nazionale, dalla grande visibilità e capace di unire l’intero settore in un unico, grande brindisi collettivo”.

Nel corso delle passate edizioni la Italy Beer Week ha raccolto 3.640 adesioni per un totale di 4.619 tra eventi e promozioni.

L’edizione 2023 della settimana dedicata alla birra artigianale

Ad aprire le danze della settimana della birra artigianale il Ballo delle Debuttanti. Il tradizionale evento inaugurale della Italy Beer Week quest’anno si terrà in presenza presso gli Open Baladin di Torino e di Roma. Sabato 18 e domenica 19 marzo i due locali proporranno alla spina e in bottiglia, in anteprima assoluta, tutte le 12 birre inedite del Ballo delle Debuttanti, disponibili in un’unica occasione. In più sarà possibile assaggiare la tredicesima “debuttante”, la nuovissima Botanic di Baladin, birra analcolica prodotta con un intrigante mix di erbe e spezie. Sabato 18 marzo saranno presenti anche alcuni birrai del Ballo delle Debuttanti, che presenteranno le loro creazioni con la moderazione di Andrea Bedini.

Chi non potrà raggiungere la Capitale o il capoluogo piemontese, avrà modo comunque di assaggiare le “debuttanti” sul sito 1001Birre, acquistando una box speciale contenente le birre inedite. Per degustarle con i birrai che le hanno realizzate, sono previste quattro dirette online sulla pagina Facebook della Italy Beer Week, che si terranno sempre tra il 20 e il 26 marzo.

Inoltre, da lunedì 20 marzo le “debuttanti” saranno disponibili in esclusiva alle spine di alcuni pub selezionati in tutta Italia aderenti alla Italy Beer Week.