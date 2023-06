Italia-Francia: oggi a Parigi l’atteso incontro all’Eliseo fra la premier Meloni e il Presidente Macron

Dopo numerose tensioni e complicazioni finalmente i due leader si incontrano oggi nella capitale francese: Ucraina, Ue ed Expo 2030 al centro del summit

Dopo mesi e mesi di polemiche e di frizioni, la premier italiana Giorgia Meloni sarà ricevuta oggi all’Eliseo in un incontro ufficiale con il presidente francese Emmanuel Macron. Questa visita avviene otto mesi dopo le elezioni che hanno visto la Meloni vincitrice. La trattativa diplomatica che ha portato a questo incontro si è svolta negli ultimi giorni tra la presidenza francese e il governo italiano, e ha coinvolto anche la pianificazione logistica della visita stessa.

I temi all’ordine del giorno

Secondo quanto comunicato dall’Eliseo nel pomeriggio, i temi principali dell’incontro saranno i confini del Trattato del Quirinale e il loro attuazione, le relazioni economiche tra i due Paesi, la preparazione del Consiglio europeo che si terrà a fine giugno (con particolare attenzione all’esame della questione migranti), la riaffermazione di una posizione comune riguardo alla guerra in Ucraina e infine la preparazione del vertice NATO di Vilnius, previsto per il 10 luglio.

Un argomento su cui rimane una divisione tra Francia e Italia riguarda la fase finale delle candidature per Expo 2030, che si terrà a Parigi e nella quale entrambi i Paesi sono coinvolti. Domani mattina, il presidente francese incontrerà il presidente coreano, il cui paese sta presentando la sua candidatura per Expo 2030. Due giorni fa, Macron ha incontrato il presidente dell’Arabia Saudita, un’altra candidata, che al momento sembra godere di un maggior numero di voti rispetto all’Italia e, apparentemente, anche del consenso della Francia.

Un incontro per rinforzare i rapporti italo-francesi

La visita di Giorgia Meloni all’Eliseo riveste un’importanza significativa per le relazioni tra Italia e Francia, soprattutto dopo le tensioni degli ultimi mesi riguardanti specialmente la questione migranti. Si attende con interesse l’esito dell’incontro e l’eventuale dichiarazione congiunta che potrebbe emergere dai colloqui tra Meloni e Macron. Questa visita rappresenta un’opportunità per rafforzare i legami bilaterali tra Italia e Francia e per trovare punti di convergenza su importanti questioni internazionali ed economiche.