Italgas, piano 2024: maxi investimenti, ma la cedola delude

Il nuovo piano industriale della società prevede investimenti complessivi per 5,6 miliardi entro il 2024, incluse nuove acquisizioni e gare d’ambito – Titolo penalizzato in Borsa: la crescita dei dividendi è inferiore alle attese degli analisti – L’ad Gallo: “Contatori tutti digitali entro il 2020”

Italgas ha varato il nuovo piano industriale 2018-2024, che prevede investimenti complessivi (senza gare) per 4 miliardi di euro (in aumento di oltre il 30% rispetto al precedente piano). Di questi, due saranno destinati allo sviluppo e al miglioramento della rete, circa 800 milioni all’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, 450 milioni alla metanizzazione della Sardegna e altri 420 ad operazioni di M&A, per interventi sulle nuove reti acquisite.

Il piano poi assegna ulteriori da 1,6 miliardi alle acquisizioni di reti di terzi a seguito delle gare d’ambito. Inoltre, sarà avviato “un programma di digitalizzazione delle reti e dei processi aziendali e il lancio della Digital Factory nel quarto trimestre 2018″, riferisce una nota del gruppo.

Nel triennio, la società intende distribuire un dividendo pari al più alto tra due valori: l’importo risultante dalla cedola 2017 (0,208 euro) aumentata del 4% annuo e il Dps (dividend per share) equivalente al 60% dell’utile netto consolidato.

Quanto alle prospettive per quest’anno, Italgas prevede “ricavi pari a 1,2 miliardi, con un Mol tra 810 e 830 milioni, una redditività degli asset superiore al 7% in termini di Ebit/Rab e una Rab consolidata (incluse le acquisizioni) di circa 6,2 miliardi a fine anno, a fronte di un leverage atteso di circa il 63% grazie alla significativa generazione di cassa”.

Al 2024, invece, “grazie sia allo sviluppo organico sostenuto dal previsto piano di investimenti, che al completamento delle gare d’ambito, la Rab (incluso M&A e gare d’ambito) si prevede abbia raggiunto un livello di circa 8,4 miliardi di euro. Il mol è atteso nell’ordine di 1,1 miliardi di euro, mentre il leverage è previsto essere inferiore al 60%”.

Subito dopo la presentazione del piano, a metà mattina il titolo in Borsa di Italgas arriva a perdere l’1,9%, a 4,772 euro. Si tratta della peggiore performance di tutto il Ftse Mib, che negli stessi minuti viaggia in rialzo dello 0,4%. Equita aveva previsto una crescita del dividendo per azione del 5,4% come floor al 2024, contro il 4% annunciato dalla società. Ma “la dividend policy pur essendo meno generosa nel lungo termine riteniamo possa supportare il titolo”, precisano gli analisti.

“Le priorità del piano industriale sono la crescita organica supportata da un robusto piano di investimenti, operazioni di M&A, miglioramento della competitività e della qualità del servizio reso ai clienti grazie anche ai programmi di innovazione tecnologica – ha commentato Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas – In questo contesto, assumono particolare rilievo il piano di installazione degli smart meters, che rappresentano il primo tassello del processo di digitalizzazione delle reti e che completeremo entro i primi mesi del 2020, nonché l’avvio entro la fine del 2018 della Digital Factory, che sarà il motore per la completa digitalizzazione dei processi aziendali. La solida struttura finanziaria ci permetterà di cogliere ulteriori opportunità di creazione di valore mantenendo le condizioni finanziarie coerenti con il nostro merito di credito”.

Gallo ha inoltre fatto sapere che Italgas prevede di completare la posa dei contatori digitali (smart meters) “entro i primi mesi del 2020”. L’Ad presenterà il piano nei suoi dettagli nel primo pomeriggio di mercoledì a Milano.