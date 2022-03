Italgas entra nel capitale della startup americana Picarro: operazione da 15 milioni di dollari

Italgas stima di tagliare del 30% le emissioni entro il 2027 “anche grazie all’impiego sempre più capillare della tecnologia Picarro”, che produce sensori di monitoraggio

Italgas ha acquisito una quota di minoranza nel capitale di Picarro Inc, start-up tecnologica californiana che produce sensori per monitorare le reti di distribuzione del gas. Lo ha annunciato la società italiana in una nota, specificando che l’operazione è costata in tutto 15 milioni di dollari, pagati per cassa, e ha comportato l’ingresso di Paolo Gallo, Ceo di Italgas, nel cda di Picarro.

“La presenza nell’azionariato di Picarro come unico partner industriale (gli altri soci sono i fondatori e fondi di venture capital), permetterà a Italgas di contribuire all’ulteriore sviluppo della soluzione tecnologica per la misurazione delle emissioni fuggitive di metano, ormai al centro degli obiettivi europei per la decarbonizzazione”, prosegue la nota.

Emissioni: obiettivo -30% entro il 20207

Nel dettaglio, Italgas stima di tagliare del 30% le emissioni climalteranti entro il 2027 “anche grazie all’impiego sempre più capillare della tecnologia Picarro – si legge ancora nella nota – che ha già mostrato significativi vantaggi in termini di rapidità di esecuzione delle attività di monitoraggio, di accuratezza nelle rilevazioni e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo”.

Il commento dell’Ad di Italgas

“L’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale – ha commentato Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas – sono i principali abilitatori del nostro percorso di crescita e di decarbonizzazione dell’economia. Con questa operazione rafforziamo una partnership strategica che negli ultimi anni ci ha permesso di rendere più efficace ed efficiente l’attività di monitoraggio dei nostri 74.000 chilometri di reti in Italia. Con Picarro potremo supportare in maniera ancora più determinante il percorso di decarbonizzazione del nostro settore, attraverso la misurazione e, quindi, la riduzione delle emissioni climalteranti, in linea con gli obiettivi fissati dall’Ue”.

Il titolo Italgas in Borsa

A fine mattinata, il titolo in Borsa di Italgas lascia sul campo un punto e mezzo percentuale, a 5,55 euro, in controtendenza rispetto al Ftse Mib, che negli stessi minuti viaggia in positivo dello 0,4%.