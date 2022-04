Ita Airways: per la privatizzazione è gara a tre fra Msc-Lufthansa (i favoriti), Indigo Partners e Certares

L’obiettivo del ministero dell’Economia è firmare un accordo preliminare tra il 13 e il 17 giugno, per poi concludere l’affare entro dicembre

Per la privatizzazione di Ita Airways si apre una gara a tre. I termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse sono scaduti e il Tesoro non ha ricevuto altre candidature per l’acquisto della compagnia aerea. Rimangono in campo quindi i tre partecipanti originari: Msc-Lufthansa e i fondi statunitensi Indigo Partners (che investe in diverse low cost, compresa Wizz Air) e Certares (che propone la partnership commerciale con Air France-Klm e Delta Air Lines). Nei prossimi giorni questi soggetti potranno accedere alla data room.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, Palazzo Chigi si aspetta di ricevere una prima offerta vincolante tra fine aprile e inizio maggio. L’obiettivo è firmare un accordo preliminare tra il 13 e il 17 giugno, per poi concludere l’affare entro dicembre.

Per il momento, in pole position sembra esserci la bozza di offerta messa sul tavolo da Msc e Lufthansa, che peraltro è l’unica ad assegnare un valore a Ita Airways (1,2-1,4 miliardi di euro, tenendo anche conto dei 720 milioni già stanziati dal governo).

La compagnia pubblica riceverà dallo Stato entro aprile altri 400 milioni (la seconda tranche autorizzata dalla Commissione europea). È probabile – spiegano le fonti ministeriali al Corriere – che la firma dell’accordo preliminare a giugno preveda il pagamento di un anticipo proprio da 400 milioni. Msc e Lufthansa, trapela dal Tesoro, avrebbero già preparato una prima bozza del piano industriale 2023-2028 con avvio operativo effettivo il 26 marzo 2023.