Isybank lancia il salvadanaio digitale per la gestione del risparmio: che cos’è e come funziona Isysalvadanaio

Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, ha appena lanciato Isysalvadanaio, un salvadanaio digitale che mira a semplificare il risparmio per gli utenti. L’app ha già raggiunto il primo posto nella classifica delle applicazioni gratuite su App Store, rendendola la più scaricata in Italia sui dispositivi Apple.

Salvadanaio digitale di Isybank: che cos’è e come funziona

Isysalvadanaio è un servizio gratuito che consente agli utenti di accantonare piccole e grandi somme direttamente tramite l’app. Il suo design è pensato per facilitare la gestione del risparmio, in particolare per i più giovani.

Ma come funziona? L’uso di Isysalvadanaio è semplice e diretto:

Accesso all’app : gli utenti possono entrare nell’app di Isybank e selezionare l’opzione Isysalvadanaio.

: gli utenti possono entrare nell’app di Isybank e selezionare l’opzione Isysalvadanaio. Creazione di un obiettivo di risparmio : gli utenti possono impostare un obiettivo di risparmio, come un progetto specifico o una riserva per imprevisti.

: gli utenti possono impostare un obiettivo di risparmio, come un progetto specifico o una riserva per imprevisti. Scelta della somma da accantonare : è possibile scegliere la somma da destinare al salvadanaio. Gli utenti possono optare per accantonamenti periodici o attivare un sistema di arrotondamento delle spese, che trasferisce automaticamente la differenza nel salvadanaio digitale.

: è possibile scegliere la somma da destinare al salvadanaio. Gli utenti possono optare per accantonamenti periodici o attivare un sistema di arrotondamento delle spese, che trasferisce automaticamente la differenza nel salvadanaio digitale. Accessibilità delle somme accumulate: le somme accumulate sono sempre disponibili per essere utilizzate, consentendo agli utenti di gestire le proprie finanze in modo flessibile.

I vantaggi di Isysalvadanaio

Con Isysalvadanaio, gli utenti possono monitorare i propri risparmi e adottare strategie finanziarie più consapevoli. Questo servizio è particolarmente utile per chi desidera migliorare la propria situazione economica, rendendo il risparmio un’attività quotidiana più naturale.

Inoltre, il salvadanaio digitale di Isybank è abbinato a uno dei tre piani tariffari per i clienti di Isybank. L’istituto ha sviluppato diverse soluzioni per rispondere alle esigenze dei giovani, tra cui i Prestiti d’Onore per Merito, che supportano gli studenti nel finanziamento degli studi, e i Mutui Under 35, che offrono rate sostenibili per un periodo fino a 40 anni. Inoltre, il piano Isyprime Under 35 consente una gestione quotidiana delle finanze senza spese di conto e di bollo.

I commenti

“Promuovere il valore del risparmio e la consapevolezza finanziaria anche attraverso l’uso di strumenti digitali semplici è una nostra priorità, in particolare verso i giovani, cui Isybank dedica attenzione costante – ha sottolineato Antonio Valitutti, amministratore delegato di Isybank –. Con Isysalvadanaio, il risparmio diventa un’esperienza facile e immediata. È un modo per accompagnare i clienti nella realizzazione dei loro sogni, facendoli sentire parte di un progetto più grande, quasi senza sforzo.