Istat-Confindustria, è scontro: assurdo l’attacco di Bonomi che accusa l’istituto di truccare i dati

Non è un bel segnale l’attacco all’Istat del Presidente della Confindustria che danneggia la credibilità delle istituzioni ma è inspiegabile anche il silenzio del presidente dell’Istituto Blangiardo. Come stanno realmente le cose

Non sparate sulla statistica è l’adattamento contemporaneo di una famosa scritta che nel Far West era posta a (debole) difesa del pianista. Allora fischiavano pallottole nei saloon. Oggi volano parole in libertà nei talk-show e nei social, dove più si litiga e ci si insulta più si fa audience, a discapito dell’informazione e ancora più della formazione. E queste parole, dal sen sfuggite, ora accusano l’Istat di truccare i dati.

L’accusa di Bonomi all’Istat

Non è una notizia. L’altro giorno ho ascoltato un signore, che dovrebbe far parte della classe dirigente, ragionare sulla conversione lira/euro al cambio di duemila. A quasi vent’anni dal passaggio dalle svalutate e svalutande lirette al più solido euro ancora c’è chi crede alla pseudo-truffa.

La novità, però, c’è. Perché ad accusare l’Istat di truccare i dati non è la massaia intervistata al mercato o il camionista al caffè – con tutto il rispetto per le massaie e i camionisti – e nemmeno l’aizzatore di popolo di professione (indimenticabili alcuni presidenti di associazioni di consumatori e di farlocchi centri studi), bensì il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

Indispettito perché la realtà è meno brutta di come lui la va dipingendo (beninteso: c’è davvero molto di cui preoccuparsi tra guerra e inflazione), ha accusato l’Istat di aver rivisto i dati sul PIL in modo da far contento il Governo. Sicuramente il Presidente Bonomi è in buona fede e parla perché non conosce le produzioni statistiche. Nelle quali la revisione è la norma.

Come funziona la statistica

Non perché chi non fa non falla, bensì per la semplice ragione che la statistica non è una scienza esatta, bensì una conoscenza approssimata della realtà. E produce stime con un intervallo di confidenza. Nel caso del PIL l’intervallo di confidenza non c’è semplicemente perché non è una rilevazione campionaria; ma pur sempre di approssimazione si tratta. E quando ci sono nuove e migliori informazioni, si migliora l’approssimazione.

Per dare un termine di paragone, negli Stati Uniti il Bureau of Economic Analysis esce con tre stime successive sul PIL di uno stesso trimestre: avanzata, preliminare e rivista. E ogni anno ricalcola le stime dei precedenti tre. Spesso le correzioni non sono piccole. Mentre quelle Istat sono storicamente limitate. Tranne nel 1986, quando i censimenti misero in luce un’attività edilizia che negli anni Settanta era sfuggita a qualunque osservazione, soprattutto a quella delle autorità locali e fiscali.

Nell’Unione europea l’Eurostat vaglia la qualità degli uffici statistici dei paesi membri. E per quanto riguarda la contabilità l’Istat ha la medaglia d’argento.

Istat: la Magistratura dell’informazione statistica

Tutto questo il Presidente di Confindustria non è tenuto a saperlo. Magari il suo Centro Studi sì; certo non può censurarlo, ma può consigliarlo per non fare brutte figure e avere cadute di stile. Quello che invece Bonomi è tenuto a sapere e osservare è il rispetto per le istituzioni e tra le istituzioni. Attaccare il lavoro della Magistratura dell’informazione statistica, qual è l’Istat equivale ad accusare il Presidente della Repubblica, pur con i debiti distinguo. Tanto è vero che esiste il reato di vilipendio al Capo dello Stato (art. 278 del Codice penale), mentre non è previsto quello contro l’Istat.

Trascinare un’istituzione rispettabile nel fango mediatico fa fare un ulteriore passo al Paese verso il declino democratico. Essendo la democrazia fondata sulla divisione dei poteri e il rispetto dei ruoli istituzionali. E nuoce alla stessa Confindustria e ai suoi rapporti con un Governo che è geneticamente istituzionale e crede alle istituzioni e che perciò è profondamente rispettato in tutte le capitali europee. Alla BDI tedesca o al MEDEF francese mai salterebbe in mente di attaccare lo Statistisches Bundesamt o l’INSEE.

Esiste poi un codice comportamentale che impone ai rappresentanti dell’istituzione maltrattata di rimandare al mittente il fango. Quindi stupisce il fragoroso silenzio del Professor Gian Carlo Blangiardo, Presidente Istat ormai da tre anni. Uomo sicuramente mite e accomodante. Ma l’appeasement non ha mai portato bene.

Ps: su queste colonne nel 2020 elogiai la candidatura di Bonomi alla Presidenza confindustriale. Ergo nessuna pregiudiziale può essermi imputata.