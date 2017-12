Iren acquista Acam La Spezia: l’ok dei Comuni azionisti

Per la multiutility piemontese si tratta di una nuova mossa nel risiko sui territori di riferimento dopo che l’anno scorso si era portata al 60% di Atena Vercelli.

E’ ormai cosa fatta l’acquisizione di Acam da parte di Iren. Nel tardo pomeriggio e nella serata di giovedì 28 dicembre si sono espressi quasi tutti i restanti Comuni soci della multiutility della provincia di La Spezia tanto che il riassetto sarebbe stato approvato ormai da circa il 90% dei soci pubblici contro un quorum richiesto del 70%. Il valore dell’operazione è di circa 60 milioni di euro e ad horas l’accordo d’investimento con Iren verrà sottoscritto formalmente dalle amministrazioni in uscita dal capitale di Acam.

Poi, a gennaio, ci sarà tempo per ulteriori adempimenti e per la definizione degli ultimi dettagli. Quasi tutti i 31 Comuni azionisti di Acam sceglieranno l’opzione di convertire le proprie partecipazioni in quote Iren (anziché essere liquidati cash), cosa che li porterà tutti complessivamente a ridosso del 2% del capitale della multiutility: verranno inoltre accolti nel patto di sindacato in essere tra Genova, Torino e Reggio Emilia e dovrebbero avere un posto in cda.

E’ stata cosi’ rispettata la previsione dell’ad di Iren, Massimiliano Bianco (e formulata durante la presentazione del piano strategico a metà novembre) di chiudere l’acquisizione entro fine anno. Per Iren si tratta di una nuova mossa nel risiko sui territori di riferimento dopo che l’anno scorso si era portata al 60% di Atena Vercelli.