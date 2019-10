Ipo, Ferretti rinuncia: gli yacht non sbarcano in Borsa

Non è bastato abbassare la forchetta di prezzo da 2,5-3,7 a 2-2,5 euro per azione – Il presidente Tan Xuguang: “Ci riproveremo quando il mercato sarà più stabile”

Ferretti rinuncia all’Ipo a Piazza Affari. Il gruppo degli yacht spiega in una nota “di aver preso la decisione di interrompere l’Offerta relativa al collocamento privato” perché “il deterioramento delle condizioni dei mercati finanziari non consente di valorizzare correttamente la società”.

Insomma, non è bastato abbassare la forchetta di prezzo da 2,5-3,7 a 2-2,5 euro per azione con allungamento del tempo di sottoscrizione: le pressioni ribassiste degli investitori istituzionali, a cui era riservata l’offerta, non si sono arrestate e in serata si è arrivato a parlare di un nuovo taglio a 2 euro. Il gruppo di cantieristica ha quindi preferito fare un passo indietro.

A questo punto, Ferretti “continuerà a perseguire i propri obiettivi di sviluppo e di crescita – si legge ancora nella nota – considerate le ottime condizioni patrimoniali, di liquidità e di successo commerciale che sono tali da consentire all’azienda l’esecuzione del proprio piano industriale già totalmente finanziato dagli azionisti e dal sistema creditizio verso il quale l’azienda vanta una posizione di debito nullo”.

Il presidente di Ferretti, Tan Xuguang – che è anche il numero uno del socio di controllo Weichai – ha sottolineato che “il gruppo continuerà a ottimizzare l’allocazione delle risorse dal mercato finanziario e individuare il momento giusto per la quotazione quando la situazione sui mercati finanziari si sarà stabilizzata. La società, come sempre, continuerà a incrementare l’investimento in R&D e proseguirà con l’innovazione dei prodotti, ai fini di lanciare sul mercato prodotti di grande fama e continuare a creare valore per gli azionisti”.