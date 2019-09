iPhone 11 e Apple Tv+: tutte le novità di Cupertino

La casa della mela morsicata ha presentato diverse novità: dal nuovo smartphone al Watch 5, da un set di iPad in quattro modelli a Apple Tv+, che lancia la sfida a Netflix e Amazon.

Doppietta Apple: ieri a San Josè, in California, la casa della mela ha presentato non solo l’ultimo smartphone, l’iPhone 11, ma anche – e forse soprattutto – l’Apple TV+, la televisione in streaming che vuole fare concorrenza a Netflix, oltre che il nuovo set di iPad e l’Apple Watch5.

APPLE TV

Il nuovo servizio di tv via web, che sarà attivo nel giro di due mesi, costerà inizialmente 4.99 euro al mese (ma il primo anno è gratis per chi acquista un dispositivo Apple, smartphone, computer o tablet che sia): per ora è Jennifer Aniston l’attrice di punta dei contenuti originali (tra show e serie tv) su cui ha investito Cupertino, compreso il ruolo da protagonista nella trilogia “Planet of The Apes”.

IPHONE 11

L’iPhone invece presenta come grandi novità rispetto alla precedente serie X la tripla fotocamera (nei modelli Pro e Max) per foto e video di qualità senza precedenti (e la possibilità di fare videoselfie in slow motion), una maggiore resistenza in acqua (quantificata in 30′ in più), e le capacità portate al top dal software annunciato a giugno: iOS 13. Il nuovo smartphone sarà in vendita dal 20 settembre a partire da 839 euro: il Pro costa 1.189 euro, il Max 1.289 euro.

I NUOVI IPAD

Per vedere i film di Apple Tv (e anche usufruire dei giochi, altra novità anche questa da 4.99 euro al mese) si potrà utilizzare lo stesso iPad nella nuova versione presentata ieri, con lo schermo che “cresce” fino a 10.2 pollici, con Retina display e processore A10 Fusion. Il tablet di nuova generazione, che funzionerà con iPadOS e l’ormai nota Apple Pencil, è realizzato in alluminio al 100% riciclato. La serie arriva in quattro modelli, con il più piccolo che ben si presta all’ambito scolastico, con prezzi da 389 euro in su.

APPLE WATCH

Anche l’Apple Watch fa passi avanti: arriva il numero 5 per aiutare a tenere sotto controllo la salute meglio di come ha fatto finora. Dopo lo sport e l’elettrocardiogramma, la nuova linea si concentra anche sulle donne con un’app che permette di monitorare il ciclo mestruale fornendo un assist in più per chi ha problemi di infertilità. Le linee sono più smussate e i materiali nuovi (ceramica e titanio), così come i cinturini. Il nuovo orologio smart inoltre monta una batteria più duratura che garantirà, stando alle premesse, lo schermo acceso per un giorno intero. Il display andrà via via oscurandosi prima di spegnersi del tutto.