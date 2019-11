Inwit: via libera a fusione con Vodafone Towers

Dopo l’operazione, Tim e Vodafone Europe deterranno una partecipazione paritetica (37,513%) nel capitale sociale di Inwit

Il consiglio d’amministrazione di Inwit ha dato il via libera alla fusione con Vodafone Towers, che sarà incorporata Inwit. Dopo l’operazione, Tim e Vodafone Europe deterranno una partecipazione paritetica (37,513%) nel capitale sociale di Inwit.

Il Cda ha anche annunciato la distribuzione di un dividendo straordinario pari a 0,5936 euro per azione.

Le due proposte saranno esaminate dell’assemblea dei soci in calendario il 19 dicembre.

Inwit “darà attuazione alla fusione mediante annullamento senza concambio della partecipazione di minoranza in Vodafone Towers – si legge in una nota – annullamento della partecipazione di Vodafone Europe in Vodafone Towers e assegnazione a Vodafone Europe, alla data di efficacia della fusione, di 360.200.000 azioni ordinarie di Inwit, prive di valore nominale espresso, emesse a servizio del rapporto di cambio e che saranno quotate sul MTA al pari delle azioni ordinarie di Inwit già in circolazione. Il rapporto di cambio per la fusione – che non prevede conguagli in denaro – corrisponde quindi alle predette 360.200.000 azioni ordinarie di Inwit di nuova emissione, attribuite a Vodafone Europe a fronte dell’annullamento della quota residua dalla stessa detenuta in Vodafone Towers dopo il perfezionamento della compravendita della Partecipazione di Minoranza in Vodafone Towers”.