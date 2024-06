Investimenti “passionali”: in forte crescita il collezionismo di borse di lusso, abiti firmati, sneakers e giocattoli

Oggetti come borse di lusso, abiti firmati, giocattoli e altro ancora sono conosciuti come “investimenti passionali” e possono essere potenziali guadagni se si sa scegliere quelli quelli giusti

Quando pensiamo a “investire”, tendiamo a pensare ad azioni, obbligazioni, cripto-valute e altro ancora, che possono fare guadagnare un sacco di soldi se lo fai bene, ma non sono esattamente belli. Invece la “passione” per certi oggetti da collezione più o meno “strani” o “particolari” può comunque diventare un buon investimento.

Ecco perchè stiamo registrando una vera e propria crescita del collezionare oggetti di lusso magari vintage e questo può essere anche un ottimo modo per diversificare i propri investimenti. Il loro valore spesso sale e scende in modo opposto rispetto agli investimenti più tradizionali e, in alcuni casi, possono fungere da copertura contro l’inflazione. Bisogna però fare molta attenzione alle tendenze di mercato perché alcuni di essi possono diventare totalmente fuori moda senza una ragione apparente e perdere valore, proprio come i fondi di investimento con scarso rendimento, quindi è necessario sapere quali articoli acquistare e quando e dove venderli per realizzare un profitto.

E se fossero giocattoli? dai Lego alle Barbie a qualche Teddy Bears

Esatto, parliamo di giocattoli da collezione, il primo nome che ti viene in mente è Lego. Il mercato dei set Lego usati cresce in valore dell’11% circa all’anno. Segue la Mattel con le bambole, in particolare Barbie e Sindy, che sono altamente collezionabili e, in alcuni casi, molto preziose. Ad esempio, una Barbie originale del 1959 in scatola con il costume da bagno bianco e nero in ottime condizioni può superare diverse decine di migliaia di euro, per non parlare di alcuni modelli con gioielli indossati, come la Barbie Stefano Canturi (disegnata dal designer australiano Canturi) con l’anello e il collier con un raro diamante rosa circondato da diamanti bianchi per un totale di 3 carati. Questo modello è stato battuto da Christie’s a New York per la cifra di quasi 300mila euro, cifra che è stata donata alla Breast Cancer Research per la ricerca contro il cancro al seno. In questo caso per mantenere l’investimento è meglio non esporre i giocattoli bensì conservali in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare, in modo che i colori non sbiadiscano. Se invece si desidera esporre le tue bambole, vanno tenute lontane dalla luce solare diretta, preferibilmente in una teca di vetro per tenerle lontane dalla polvere, mentre le scatolevanno conservate in scatole originali in un armadio separato, al riparo dalla luce solare.

Le borse di lusso vintage: Hermes, Chanel e altre

Le borse di lusso hanno registrato risultati finanziari straordinariamente positivi negli ultimi anni. Tutte le borse di lusso di altissimo livello stanno aumentando di prezzo in questo momento, tra cui Hermès, Gucci, Louis Vuitton e Chanel. Migliori sono le condizioni degli articoli, maggiore sarà il loro valore. Nel momento in cui si verificano danni (macchie, bottoni mancanti e così via), il prezzo della collezione diminuirà. Perciò per il collezionista – se intende investire sull’oggetto – sarà importante conservare gli articoli correttamente e di assicurarli. E’ anche importante che se una borsa Hermes, Channel, Louis Vuitton o un’altra borsa delle migliori marche ha bisogno di essere riparata, va mandata dalla casa di moda stessa che provvederà a sistemarla nel giusto modo ma soprattutto rilascerà un certificato che funge da garanzia al fine di un investimento successivo.

Altri beni come sneakers e abiti vintage

Per le sneakers meglio se di un noto brand come la Nike e meglio se sono state indossate da qualche campione le aste detengono veri e propri record. Per mantenere saldo il costo e perciò l’investimento bisogna conservarle nella scatola originale, se possibile e meglio usare i tendiscarpe per mantenerle in forma. Se le scarpe hanno bisogno di essere riparate, meglio rivolgersi a calzolai specializzati e firmati che possono garantire l’autenticità.

Per chi colleziona gli abiti vintage di firma vanno assolutamente conservati in un luogo asciutto, privo di polvere, lontano dalla luce solare diretta. L’umidità o il bagnato danneggiano le fibre delicate e la luce solare può sbiadire irreversibilmente stampe e colori vintage. Se necessitano di riparazione, rivolgersi sempre a un riparatore specializzato. Vale la pena pagare un extra per mantenere gli articoli nelle migliori condizioni. Ove possibile, meglio conservali nella loro scatola, sacchetto o borsa originale.