Intesa Sanpaolo vola ad Hollywood a sostegno del cinema italiano

Negli ultimi 10 anni il gruppo guidato da Carlo Messina ha finanziato l’industria cinematografica italiana con più di un miliardo di euro. Il “Los Angeles Italia Film Festival 2018” si terrà dal 25 febbraio al 2 marzo

Intesa Sanpaolo sarà per la prima volta sponsor ufficiale del “Los Angeles Italia Film Festival 2018”, la manifestazione realizzata in collaborazione con MIBACT, ANICA e ICE, che verrà inaugurata domenica 25 febbraio a Los Angeles. Numerosi i film in proiezione la cui realizzazione ha beneficiato del supporto di Intesa Sanpaolo:

La kermesse cinematografica si concluderà il 2 marzo con la proiezione speciale del film All the money of the world di Ridley Scott realizzato da Sony, cui Intesa Sanpaolo ha offerto i servizi finanziari per la fase di realizzazione in Italia.

Negli ultimi dieci anni il Gruppo ha erogato finanziamenti per più di un miliardo di euro all’industria cinematografica, supportando più di 60 operatori nella produzione di circa 300 opere cinematografiche, serie televisive e spot pubblicitari. Fra i più conosciuti, The Young Pope, Gomorra, Romanzo Criminale e il Capitale Umano.

Intesa Sanpaolo, che è stata attiva anche nel comparto della distribuzione sul mercato italiano di numerosi titoli, ha sostenuto direttamente nella produzione di importanti film degli ultimi anni come This Must Be The Place di Paolo Sorrentino ed Immaturi di Paolo Genovese.

Il supporto di Intesa Sanpaolo al mondo dello spettacolo è stato possibile anche grazie alla creazione all’interno della controllata Mediocredito Italiano, del Desk Media & Entertainment, la struttura specialistica dedicata al settore audiovisivo (cinema, serie TV, spot pubblicitari), culturale (musica, teatri, arte) e dell’intrattenimento in generale (concerti, grandi eventi) che sostiene i produttori e distributori indipendenti, editori di contenuti televisivi e operatori della filiera dell’industria nell’individuazione delle più corrette strategie di sviluppo del business.

Tra i film che parteciperanno al “Los Angeles Italia Film Festival 2018” ci saranno fra gli altri The Place, Sono Tornato, Il Premio