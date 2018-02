Intesa Sanpaolo sostiene la XVIII Giornata di Raccolta del Farmaco

Sabato 10 febbraio la raccolta di farmaci da banco – Tra i volontari in farmacia anche 200 dipendenti della Banca guidata da Carlo Messina

Intesa Sanpaolo rinnova il suo sostegno alla Giornata di Raccolta del Farmaco, giunta alla XVIII edizione, che si svolgerà sabato 10 febbraio 2018 in tutta Italia, promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con Aifa, Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute e BFResearch. Tra i tanti volontari a disposizione di quanti andranno nelle 3800 farmacie coinvolte in tutta Italia per acquistare i prodotti da destinare alla beneficenza, ci saranno anche circa 200 dipendenti della Banca, mobilitati dall’Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo. I farmaci acquistati vengono consegnati direttamente agli oltre 1.720 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus che li distribuiscono agli assistiti.

Il Rapporto 2017 sulla Povertà Sanitaria, realizzato dall’Osservatorio Donazione Farmaci, l’ente di ricerca di Banco Farmaceutico onlus, evidenzia che in 5 anni le persone che hanno chiesto l’aiuto degli enti assistenziali in ambito sanitario sono cresciute del 27%. Anche gli appartenenti alla cosiddetta “fascia media” della popolazione faticano a curarsi: lo scorso anno un italiano su 4 ha dovuto rinunciare almeno una volta ad acquistare farmaci per ragioni economiche, il 10% della popolazione ha dovuto rinunciare a esami d’accertamento, non potendosi permettere di pagare il ticket.

In Banca la cultura del dono del farmaco si esprime anche nel progetto “Recupero farmaci validi non scaduti”, avviato nel 2016 e proseguito con specifiche giornate di raccolta nelle proprie mense aziendali per raccogliere farmaci con almeno 8 mesi di validità da destinare alla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus.

Il sostegno a questa iniziativa rientra nel più ampio impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo a sostegno delle attività sociali e benefiche per chi versa in situazioni di bisogno. Pochi giorni fa sono state rese note le attività del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, che nel 2017 ha erogato 9,5 milioni di euro a favore di progetti di inclusione sociale in Italia e all’estero, e le attività della Fondazione Intesa Sanpaolo onlus di supporto a mense e dormitori diffusi su tutto il territorio nazionale.