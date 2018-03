Intesa Sanpaolo sostiene il nuovo Circolo dei Lettori a Casa Manzoni

Oggi l’inagurazione a Casa Manzoni a Milano con il ciclo “Le storie dell’arte”: incontro dedicato a “Medardo Rosso da Milano all’Europa, straniero ovunque”

Nasce un rapporto privilegiato tra il Circolo dei Lettori e Intesa Sanpaolo che ne sostiene il rilancio. Da quest’anno il Circolo diretto da Laura Lepri trova ospitalità presso Casa Manzoni, un luogo di grande valore simbolico per la città di Milano e per la cultura italiana, che la Banca, dopo un significativo intervento conservativo, nel 2015 ha restituito alla fruizione del pubblico e con cui da allora ha realizzato iniziative importanti, in sinergia con le Gallerie d’Italia di Piazza Scala, la propria sede museale a Milano.

Il primo risultato della nuova collaborazione è il ciclo Le storie dell’arte, che si inaugura oggi, giovedì 1° marzo alle 18, a Casa Manzoni, in via Morone 1, con un incontro dal titolo Medardo Rosso da Milano all’Europa, straniero ovunque. La serata sarà incentrata sulla figura del grande scultore milanese di fine Ottocento, tra i più innovativi dell’arte moderna e contemporanea, a partire dal saggio di Sharon Hecker, Un monumento al momento (Johan & Levi Editore). Artista solitario, anticonformista, sperimentatore di nuove tecniche, Medardo Rosso fu ammirato dai futuristi e, in seguito, da Henry Moore, Brancusi, Giacometti. Visse tra Milano, Parigi, Vienna, Berlino e Londra, cosmopolita e straniero ovunque.

A ripercorrere la sua esperienza umana ed artistica, oltre alla storica dell’arte Hecker, Philippe Daverio e Carlo Orsi, che amplieranno lo sguardo sulla Milano del tempo, operosa e vivace, anticipatrice del Novecento avanguardista. Interverranno anche Giovanni Bazoli, Presidente onorario di Intesa Sanpaolo, eMichele Coppola, Direttore Arte, Cultura e Beni Storici.

Dopo l’incontro, si terrà una visita guidata gratuita alla mostra “L’Ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri” presso le Gallerie d’Italia.

Il Circolo dei Lettori – che sin dalla sua nascita nel 2012 ha presentato oltre cento libri con 6 mila frequentatori solo nel 2017 – propone un metodo innovativo di accostarsi ai libri e al loro contesto, con musiche e immagini accuratamente selezionate, in una serie di incontri rivolti a diverse fasce di pubblico. Sarà anche aTempo di Libri, la fiera internazionale dell’editoria che si terrà a Fieramilanocity (8-12 marzo), di cui Intesa Sanpaolo è sponsor, promuovendo quattro incontri:

venerdì 8 marzo alle 17 (Sala Amber 3) – Nemiche/amiche: Virginia Woolf e Katherine Mansfield, con Liliana Rampello e Franca Cavagnoli. Modera Laura Lepri;

con Liliana Rampello e Franca Cavagnoli. Modera Laura Lepri; sabato 10 marzo alle 11,30 (Sala Amber 3) – Lettori (non) illustri di Manzoni: Giuseppe Pontiggia e Marco Messeri, con Marco Messeri e Daniela Marcheschi. Modera Laura Lepri;

con Marco Messeri e Daniela Marcheschi. Modera Laura Lepri; sabato 10 marzo alle 11,30 (Padiglione 3) – Il club antilettura, con Lodovica Cima;

con Lodovica Cima; domenica 11 marzo alle 11,30 (Sala Bianca) – Nemiche/amiche: Lucrezia Borgia e Isabella d’Este, con Carla Maria Russo e Daniela Pizzagalli. Modera Laura Lepri.

“Saranno “Le storie dell’arte” a inaugurare il rinnovato Circolo dei Lettori i cui incontri approdano a Casa Manzoni, all’insegna della novità e della continuità. Continueremo a occuparci di geografie letterarie, letture dei classici, scrittrici da riscoprire, e di storia. Ma apriremo al costume, all’antropologia e ai lettori più giovani. Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo – e al prezioso intervento del professor Giovanni Bazoli –, parecchi bambini della prima età scolare cresceranno sotto l’ala protettrice del più celebre fra i nostri scrittori” commenta Laura Lepri, direttore del Circolo dei Lettori.