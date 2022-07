Condividi Twitter

Intesa Sanpaolo prima in Italia per ESG, secondo Institutional Investor

Intesa Sanpaolo si è distinta nelle seguenti categorie: Best Company in ESG (Large Cap) e Best Company in IR (Large Cap). Marco Delfrate miglior Investor Relations Professional in Italia

Intesa Sanpaolo si conferma prima tra le Large Cap italiane di tutti i settori merceologici per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali e per gli aspetti ESG (Environmental, Social and Governance). Nel dettaglio, il gruppo bancario guidato da Carlo Messina ha vinto il premio nelle seguenti categorie: Best Company in ESG (Large Cap) e Best Company in IR (Large Cap). Inoltre, Marco Delfrate, Executive Director Co-Head Direzione Centrale Financial Market Coverage di Intesa Sanpaolo, si è classificato al primo posto nella classifica degli Investor Relations Professional in Italia (Large Cap). I premi assegnati si basano sui risultati del sondaggio 2022 del fornitore di ricerca indipendente Institutional Investor a cui hanno partecipato circa 300 tra investitori istituzionali e analisti finanziari. Mentre i riconoscimenti sono stati consegnati ieri, lunedì 18 luglio, durante gli Italian Investor Relations Awards 2022, evento organizzato dall’AIR – Associazione Italiana Investor Relations.