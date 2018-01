Intesa Sanpaolo premiata come miglior operatore di Trade Finance

La banca guidata da Carlo Messina è stata premiata a Londra dal mensile americano Global Finance come miglior operatore di Trade Finance in Italia

Intesa Sanpaolo è il miglior operatore di Trade Finance in Italia. Il mensile finanziario statunitense, Global Finance, ha assegnato alla Divisione Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo il premio di Best Trade Finance Provider in Italia per il 2018. Il riconoscimento è stato assegnato a Londra in occasione dell’Assemblea globale annuale del Baft (Bankers Association for Finance and Trade).

A premiare i migliori operatori mondiali del settore (94 paesi più otto macro-regioni Usa) è stato il comitato di esperti di Global Finance che ha utilizzato criteri di aggiudicazione quali: volume delle transazioni, copertura globale, servizio clienti, competitività e tecnologie innovative.

Global Finance, fondata nel 1987 e con sede a New York, ha una tiratura di 50 mila copie e lettori in oltre 190 Paesi. Il mensile si contraddistingue per un audience specializzato nel mondo corporate e finanziario internazionale.