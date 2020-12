Intesa Sanpaolo: prelievi e pagamenti nei punti Mooney

Tutti i clienti intesa Sanpaolo avranno la possibilità di effettuare transazioni gratuite presso uno dei 45mila esercizi della rete Mooney diffusi sul territorio nazionale.



I clienti di Intesa Sanpaolo avranno la possibilità di effettuare prelievi, bonifici e pagamenti presso i 45mila esercizi appartenenti alla rete Mooney, nata all’inizio del 2020 e partecipata al 70% da Sisal Group e al 30% da Banca5 (gruppo Intesa Sanpaolo).

Non sarà quindi più necessario andare in banca per effettuare una transazione, ma basterà trovare il punto Mooney più vicino. Una possibilità concessa a 12 milioni di clienti di Intesa Sanpaolo in possesso di carte di debito del circuito Maestro, MasterCard, Visa o Visa Electron.

Si potrà prelevare denaro contante fino ad un massimo di 250 euro giornalieri, utilizzando il PiN e mostrando la propria tessera sanitaria. Il servizio sarà gratuito fino al 30 giugno 2021.

“Attraverso l’ampliamento di questo servizio su tutta la rete Mooney i clienti del hruppo Intesa Sanpaolo possono effettuare prelievi di contanti in un numero importante di esercizi aperti anche in orari prolungati ma, soprattutto accedere in modo semplice, veloce e sicuro ad un’ampia gamma di operazioni di pagamento – come bollette, carte prepagate, ricariche telefoniche – e servizi come prelievi, bonifici e MAV”, sottolinea la banca guidata da Carlo Messina.

Per sapere dove si trova il punto Mooney più vicino sarà sufficiente consultare l’elenco disponibile sull’App e sul sito web di Mooney. La rete Mooney, che sostituisce l’ex rete Banca5 e Sisalpay, potrà integrare quella delle filiali Intesa Sanpaolo, in particolare in quelle aree del Paese dove la concentrazione della popolazione è più bassa e, di conseguenza si ha una minore presenza di sportelli bancari e di Atm.