Intesa Sanpaolo: le carte bancomat diventano contactless

Intesa Sanpaolo punta alla diffusione dei pagamenti in prossimità e adotta il contactless anche per la carta più usata dagli Italiani, la carta con circuito BANCOMAT – PagoBANCOMAT. Si potranno così pagare gli acquisti appoggiando la carta sul lettore Pos, senza dover digitare il pin per importi fino a 25 euro. Una novità che contribuirà ulteriormente a rendere sempre più “svantaggioso” il ricorso al contante, un mezzo meno sicuro per il cliente e con costi di gestione più elevati per il sistema.

I sistemi di pagamento stanno vivendo un periodo di continue e consistenti innovazioni in un contesto sempre più dinamico e competitivo. La Banca intende così mantenere alto il suo ruolo di leadership e agevolare la più ampia diffusione delle nuove modalità di pagamento.

L’utilizzo delle carte contactless è inoltre favorito dal crescente numero di esercenti, soprattutto grandi catene, che hanno orientato l’apparecchio POS verso il cliente, permettendogli di effettuare il pagamento in autonomia.

Intesa Sanpaolo, il cui stock su circuito BANCOMAT® è di 6 milioni di carte, ha da poco lanciato due nuove carte di debito per clientela consumer. BancoCard Basic permette di effettuare prelievi, pagamenti e versamenti in Italia ed è indirizzata a una clientela con esigenze di base e plafond di utilizzo limitati. BancoCard Plus garantisce, invece, la piena operatività sia in Italia sia all’estero, perché è abilitata anche ai circuiti Cirrus e Maestro.

L’aggiornamento del circuito PagoBANCOMAT con tecnologia contactless è un ulteriore passo avanti nella realizzazione degli obiettivi del Piano d’Impresa 2018-2021 della Banca nell’ambito dei sistemi di pagamento.