Intesa Sanpaolo incorpora tre banche, ok della Bce

La Banca Centrale Europea ha dato il via libera al progetto di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo di Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Banco di Napoli e Cassa di Risparmio del Veneto.

Intesa Sanpaolo incorpora Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Banco di Napoli e Cassa di Risparmio del Veneto. Le operazioni di “fusione per incorporazione”, in base a quanto comunicato dalla banca guidata da Carlo Messina, hanno ricevuto il via libera della Banca Centrale Europea. Intesa Sanpaolo, da aprte sua, ha depositato i progetti presso il registro delle imprese di Torino. Le fusioni previste dal Piano industriale dell’istituto nell’ottica di una semplificazione dell’organizzazione del gruppo. “Le fusioni – continua la nota – saranno approvate dal consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo, fatta salva la possibilità per i soci della banca” che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, “di chiedere – entro il 12 maggio 2018 – che tali decisioni siano adottate dall’assemblea straordinaria”. Oggi, sulla Borsa di Milano, il titolo Intesa Sanpaolo cede lo 0,24% a fronte di un FtseMib in rialzo dello 0,6% a 24.200 punti base. Nonostante la leggera flessione odierna, la performance mensile delle azioni della banca rimane ampiamente positiva, registrando un rialzo del 6,4%.